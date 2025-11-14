Kumluca'da Genç Kavgası Kanlı Bitti: Bıçaklanan Genç Hastaneye, Şüpheli Yakalandı

Kumluca'da Genç Kavgası Kanlı Bitti

Olayın Detayları

Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada M.K. tarafından bacağından bıçaklanan genç, hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası şüpheli, hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek bölgeden uzaklaştı.

Olay, bugün saat 13.30'da ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Çarşıiçi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasındaki tartışmaya esnaf müdahale ederek ayrılmalarını ve bölgeden gitmelerini istedi.

Ayrılan gençler, yaklaşık 5 dakika sonra yeniden aynı noktada bir araya geldi. Yeniden başlayan tartışmada M.K., Mustafa Ö. isimli genci bacağından bıçakladı. Bıçaklanan genç acıyla geri çekilirken, şüpheli çevredeki şaşkınlığa rağmen olay yerinden yürüyerek uzaklaştı.

Mustafa Ö. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken, şüpheli kısa süre içinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Güvenlik Kamerası Kaydı

Olay anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavganın ve bıçaklamanın gerçekleştiği anlar kayda geçti.

