Kuraklık Alaköprü Barajı’nı Vurdu: Kıbrıs’a Su Sağlayan Barajda Köy Ortaya Çıktı

Alaköprü Barajı’nda su seviyesinin yaklaşık %80 azalmasıyla 2014’te su altında kalan Akine ve Ormancık mahalleleri, köy evleri ve Akine Camisi yeniden ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 11:22
Alaköprü Barajı, Mersin’in Anamur ilçesinde yaşanan kuraklığın etkisiyle alarm veriyor. Bölgedeki kuraklık sonucu barajdaki su miktarı yaklaşık %80 azaldı ve baraj, hem tarımsal sulamada hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) için kritik içme suyu kaynağı olması nedeniyle endişe yaratıyor.

Yetkililerin aktardığına göre, geçtiğimiz kış ve bahar yeterli yağış alamadı; yazın da sıcak geçmesiyle barajdaki su seviyesi yüzde 20’lere kadar geriledi. Bu düşüş, 2014 yılında baraj yapımı sırasında sular altında kalan yerleşim alanlarının yeniden gün yüzüne çıkmasına neden oldu.

Su Altındaki Köy Yeniden Ortaya Çıktı

Su seviyesindeki azalma ile birlikte, 2014 yılında baraja gömülen Akine ve Ormancık mahallelerinin eski yerleşim alanları tekrar su üstünde görülüyor. 11 yıl önce su altında kalan köy evleri, sokaklar ve Akine Camisi ile minaresi tamamen ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntüler, bölgeye giden ziyaretçilerce ve dron ile havadan kayıt altına alındı.

Yerel Tepkiler

Ziyaretçilerden Fatih Kerim Tülü, su seviyesindeki düşüşün bölge için ne kadar kritik olduğunu vurguladı: "Alaköprü Barajı, hem Anamur ve çevresindeki tarımsal faaliyetler hem de Kıbrıs’a içme suyu sağlayan proje açısından büyük önem taşıyor. Dolayısıyla yaşanan bu su kaybı, bölge çiftçilerini de tedirgin ediyor".

Komşu Bozyazı ilçesinde görev yapan İHA Muhabiri Serkan Özcan ise anılarını paylaşarak, "Ben çocukken buraya geldiğimde her yer tamamen sular altındaydı. Şimdi su çekilince yıllardır görünmeyen evler, sokaklar ve Akine Camisi tekrar ortaya çıktı" dedi.

Barajdaki su seviyesindeki bu dramatik düşüş, hem yerel ekonomiyi hem de KKTC’ye verilen su arzını etkileyebilecek önemli bir uyarı olarak değerlendiriliyor.

