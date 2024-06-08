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Kurban Bayramı boyunca otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarla, Kurban Bayramı tatili sebebiyle Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan köprü ve otoyol geçişlerinden ücret teminatı yapılmayacak. Sadece Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan köprü ve otoyollarda geçerli olacak bu durum, yap - işlet ve devlet projelerini kapsamıyor.

Yayın Tarihi: 08.06.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 10:33
Kurban Bayramı boyunca otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak

Kurban Bayramına sayılı günler kalmışken, vatandaşların otoyoldaki köprülerin bayramda ücretsiz olup olmayacağına yönelik araştırmaları da artmaya başladı. Kamu kurumu ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakları tespitine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı ise bugün itibariyle Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayınlanan karar kapsamında, bayram tatili sebebiyle Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında yer alan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişler, ek olarak otoyollar 15 Haziran Cumartesi 2024 saat 00:00 itibariyle ücretsiz şekilde kullanılmaya başlanacak. 24 Haziran Pazartesi 2024 saat 07:00 söz konusu olan köprüler ve otoyollar tamamen ücretsiz olacak. Yap - işlet - devret projeleri kapsamına dahil olan yerler ise ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutulacak.

Kurban Bayramı boyunca otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak

Şehir içi toplu taşımalarda da ücret alınmayacak

Köprüler ve otoyolların dışında Marmaray, Başkentray, Sirkeci - Kazlıçeşme raylı sistem hattı, İZBAN, Gayrettepe – İstanbul Havalimanı - Arnavutköy metro hat seferleriyle belediyeler ve beraberinde kurmuş oldukları birlik müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de belirli tarihler arasında ücretsiz olacak. Ücretsiz ulaşım 16 Haziran Pazar 2024 saat 00:00’dan itibaren başlayıp, 19 Haziran 2024 çarşamba günü bugün sonuna kadar geçerli olacak.

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