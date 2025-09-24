Kurtulmuş: Milli Dayanışma Komisyonu TBMM'ye Sağlam Rapor Sunacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon çalışmalarının ilerlediğini ve kısa sürede TBMM'ye demokratikleşme odaklı sağlam bir rapor sunacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 16:33
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş kapanış konuşmasında

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 12'nci toplantısının kapanışında yaptığı konuşmada komisyonun doğru bir istikamette ilerlediğini ve başlangıçla bugün arasında olumlu anlamda çok büyük farklar olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen ve düşünce kuruluşları ile araştırma merkezlerinden temsilcilerin dinlendiği oturumlarda bugünkü iki oturumda 10 kişinin değerlendirmesinin alındığını ve toplantının çok verimli geçtiğini söyledi. Komisyonun kuruluşundan itibaren Cumhuriyet Halk Partili üyelerin de yüksek düzeyde destek verdiğini vurguladı.

Komisyonun tamamında sağlam bir irade olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Komisyonun doğru bir istikamette ilerlediğini, başlangıçla bugün geldiğimiz nokta arasında olumlu anlamda çok büyük farklar olduğunu görüyorum. Bu meselenin en kısa süre içerisinde bitirilmesi için de sağlam bir iradenin, komisyon üyelerimizin tamamında var olduğunu görüyorum. İnşallah bu süreci de en kısa süre içerisinde tamamlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na yasal düzenlemeler, diğer düzenlemeler başta olmak üzere demokratikleşme, hukuk devleti konusundaki beklentilerimizi de ifade ederek sağlam bir raporu sunacağız."

Kurtulmuş, komisyon çalışmalarında çok önemli tespitler yapıldığını belirterek bazı olumsuz tespitleri bir kenara bırakmayı tavsiye etti. Sürece güçlü destek verildiğini fakat duygusal tereddütlerin de bulunduğunu söyledi ve bunların çok fazla gündeme getirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Toplumsal rıza ve sivil toplum çağrısı

Komisyonun elde ettiği desteğe dikkat çeken Kurtulmuş, "Böylesine bir sürece Türklerin ve Kürtlerin kahir ekseriyetinin destek vermiş olması, arkadaşlarımızın rakamları değişmekle birlikte aşağı yukarı 4'te 3'ün üstünde bir desteği ortaya koyuyor. Bu önemlidir." dedi. Sürecin rızasını artırmanın sadece komisyondan beklenemeyeceğini belirterek sivil toplum kuruluşlarına ve katkı veren tüm aktörlere çevrelerinde olumlu görüşleri paylaşmaları çağrısında bulundu.

Aidiyet ve bölgesel gelecek vurgusu

Kürt vatandaşların beklentilerine değinen Kurtulmuş, "Kürt vatandaşlarımızın en temel beklentilerinden birisi Kürt kimliğiyle ilgili tereddütlerin ortadan kalkmasıdır." ifadelerini kullandı. "Türkiye'ye aidiyetin Kürtlerin nezdinde çok yüksek oranda olduğunu biliyoruz. En büyük güvencemiz de burasıdır. Eğer zaten böyle olmasaydı 50 yıl devam eden bu süreç bugün Türkiye'yi başka bir yere getirirdi." şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, PKK'nın silah bırakmasıyla birlikte başlayan süreç paralelinde bölge ülkelerinde Türklerin, Kürtlerin, Arapların, Ezidilerin, Sünnilerin, Şiilerin, Alevilerin birlikte güçlü bir gelecek inşa etmesinin önemine dikkat çekti ve geçmişi konuşmanın yanı sıra sağlam bir gelecek kurma iradesinin gerektiğini vurguladı.

Komisyonun her gün artan bir iradeyle çalıştığını belirten Kurtulmuş, gelecek hafta TBMM Genel Kurulu'nun açılacağını hatırlattı. Dinlenecekler listesinin sonuna yaklaşıldığını ifade ederek, "Bundan sonra yeni teklifler olursa onları da değerlendiririz. Ama ifade ettiğim gibi sonuçta bunları tamamlayıp inşallah Meclis'e teklifimizi yapacağız." dedi.

