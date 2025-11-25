Kurtulmuş: 'Türkiye, Türkiye’den İbaret Değildir' — Millî Güvenlik Mimarisi Tartışıldı

Kurtulmuş: 'Türkiye, Türkiye’den İbaret Değildir'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'nda düzenlenen "Küresel ve Bölgesel Değişimlerin Işığında Türkiye’de Millî Güvenlik Mimarisinin Yeniden Düşünülmesi" programında konuştu. Kurtulmuş, küresel ve bölgesel dönüşümlerin Türkiye'nin güvenlik yaklaşımını yeniden şekillendirmeyi zorunlu kıldığını söyledi.

Küresel ve bölgesel değişimlerin etkisi

Kurtulmuş, ekonomiden siyasete, tarımdan sosyal hayata kadar yaşanan köklü değişimlere dikkat çekerek, "Her gün hayatı ilgilendiren konularda büyük değişimleri, büyük alt üst oluşları yaşıyoruz" ifadesini kullandı. Gıda ve enerji güvenliğinden küresel göç dalgalarına ve iklim değişikliklerine kadar bütün bu olguların çok katmanlı ve çok yönlü süreçler olduğunu vurguladı.

Kendisinin belirttiği üzere, bu dönüşümlerin hiçbir ülkenin yalnız kalmasına izin vermediğini, dolayısıyla güvenlik mimarisinin de bu gerçekliklere göre yeniden ele alınması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin bölgesel barış ve küresel adalet perspektifi

Kurtulmuş, Türkiye'nin demokratik olgunluğu, devlet tecrübesi ve proaktif dış politika yaklaşımını ön plana çıkararak, Türkiye’nin sahip olduğu bölgesel barış ve küresel adalet perspektifi'nin göz ardı edilemeyeceğini belirtti. Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz gibi süreçlerde Türkiye'nin izlediği tutumu örnek gösterdi.

Filistin, kültürel diplomasi ve bölgesel sorumluluk

TBMM Başkanı, Türkiye'nin Filistin davasına verdiği desteği vurguladı ve bu çabaların uluslararası platformlarda sonuç ürettiğini söyledi. Millî güvenlik meselelerinin yalnızca askerî güçle sınırlandırılamayacağını; kültürel diplomasi ve yumuşak güç unsurlarının da aktif olarak kullanılması gerektiğini ifade etti.

Kurtulmuş, "Türkiye, Türkiye’den ibaret değildir" sözünü yineleyerek Sudan, Libya, Mısır, Filistin, Moro, Hindistan, Pakistan, Asya, Balkanlar, Kafkaslar ve Afrika'daki toplulukların ortak kültür üzerinden Türkiye'yi beklediğini, bunun ülkeye büyük bir tarihi sorumluluk yüklediğini kaydetti. Bu sorumluluğun diplomaside ve kültürel temaslarda etkin biçimde kullanılacağını söyledi.

Terörsüz Türkiye hedefi ve maliyetler

Kurtulmuş konuşmasının sonunda güvenlik önceliklerinin yeniden belirlenmesi gerektiğine değinerek "Terörsüz Türkiye" hedefini vurguladı. Terörün ülkeye verdiği ağır maliyetlere dikkat çekti: 2013 yılında yapılan bir çalışmada terörün alternatif maliyetinin 1,3 trilyon dolar olarak hesaplandığını, bugünkü maliyetin ise en azından iki katı düzeyinde olduğunu söyledi.

Terörün yol açtığı insan kayıpları, ekonomik zararlar ve yerleşim yerlerinin güvensizleşmesi gibi sonuçların altını çizen Kurtulmuş, binlerce yıllık devlet aklına sahip Türkiye'nin ikinci yüzyılında bu sorunla yaşamaya devam edemeyeceğini belirtti ve bu nedenle Terörsüz Türkiye hedefinin önemini yineledi.

