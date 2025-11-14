Kuşadası'nda Yasa Dışı Geçiş Girişimi: 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kuşadası Güzelçamlı bölgesinde Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 düzensiz göçmen, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 20:44
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 20:44
Operasyon ve ele geçirilenler

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı, Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma İHA unsurları ve İl Jandarma Komutanlığı GKİT Şube Müdürlüğü ortak bir operasyon gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Güzelçamlı Milli Parklar bölgesinden Yunanistana geçme hazırlığındaki kişiler, geldikleri gezi teknesinden denize atlayıp kıyıya çıktıktan sonra yasaklı alanda ilerlerken ekipler tarafından tespit edilerek yakalandı.

Operasyonda, düzensiz göçmenlerle birlikte şişme bot, kürekler, 5 adet can yeleği ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, prosedür gereği Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

