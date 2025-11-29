Kusurlu Ayakkabıda Ne Yapmalı? Tüketici Hakları ve Değişim Süreci

Kusurlu ayakkabı sorununda izlenecek adımlar

Havaların soğumasıyla birlikte ayakkabı ve giyim tercihleri değişiyor. Eskişehir Ayakkabıcılar Odası’nın eski başkanı ve esnaf Nejat Madenoğlu, zaman zaman kusurlu ürün satışıyla karşılaşılabildiğini belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Madenoğlu, kusurlu ürünlerle karşılaşıldığında pes edilmemesi gerektiğini ve her ürünün belli bir garanti süresine sahip olduğunu hatırlattı. Firmalar ürünü değiştirmiyorsa Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvurulması gerektiğini vurguladı.

Fiş ve faturayı mutlaka saklayın

Madenoğlu, ayakkabıların 2 seneye yakın garanti süreleri bulunduğunu söyleyerek alım sırasında fiş ve faturanın saklanmasının önemine dikkat çekti. Madenoğlu şu uyarılarda bulundu: Ayakkabıyı aldığınız zaman fişini ve faturasını mutlaka saklayın. Bir sorun çıktığında firma ürünü değiştirmiyorsa, fişiniz, faturanız ve temizlenmiş ayakkabınızla birlikte Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurmalısınız. Ayakkabıyı pis ve çamurlu götürmeyin, temizleyin ve hatasını gösterin. Tüketici Hakem Heyeti'ndeki bilirkişi gerekli kararı verecektir.

Kusurlu ayakkabınızı bırakıp firmaları sevindirmeyin

Madenoğlu, tüketicilere ayakkabıyı mağazada bırakmama çağrısı yaptı: Sakın ayakkabınızı orada bırakıp firmaları sevindirmeyin. Firmalar sıkça 'tüketici hatasıdır' şeklinde itirazlarda bulunuyor ve ayakkabıyı bırakan müşterilerin sayısı arttıkça kâra geçiyorlar. Bu nedenle konunun peşini bırakmayın. Örnek olarak, 4-5 ayda tabanı delinen bir ayakkabıda tüketici haklı sayılır; bu durumda büyük olasılıkla imalat hatası veya başka bir kusur vardır. Bilirkişi bu hatayı tespit eder, gerekli yazışmalar yapılır ve sonuç olarak ya paranız geri verilir ya da yeni bir ayakkabı verilir.

Hakkınızı sonuna kadar arayın

Bazı firmaların '6 ay garanti' veya ayakkabının yanında farklı bir ürün alındığında '2 yıl şartsız garanti' sunduğuna dair uygulamalara değinen Madenoğlu, bunun satış taktiği olduğunu belirtti. Madenoğlu, benimsediği görüşü şöyle özetledi: Benim bildiğim kadarıyla ayakkabının 6 ay değil, 2 yıl garantisi vardır ve 1 yıl içinde muhakkak değiştirmek zorundadırlar. Tüketicilere, hakkınızı sonuna kadar aramanız ve hatanın fabrikadan kaynaklandığını düşündüğünüz her durumda mutlaka Tüketici Hakem Heyetleri'ne müracaat etmeniz tavsiye edildi. Bu uyarı sadece ayakkabılar için değil, tüm tüketim malları için geçerlidir.

