Kütahya: Bozüyük-Kütahya-Afyonkarahisar Otoyolu ile Türkiye'nin Ulaşım Merkezi

Kütahya, Türkiye ulaşım ağının stratejik merkezi oluyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel "Türkiye Otoyol Ağı" haritası, Batı Anadolu’nun en kritik ulaşım koridorlarından biri olan Bozüyük-Kütahya-Afyonkarahisar hattının stratejik önemini bir kez daha ortaya koydu. Haritada, özellikle Kütahya’nın Türkiye’nin kuzey-güney ve doğu-batı yönlü trafik akışının kesişim noktası hâline geldiği dikkat çekiyor.

Üç bölgenin kesişen güzergahtaki önemi

Bozüyük-Kütahya-Afyonkarahisar güzergâhı, Bozüyük’ten başlayıp Kütahya üzerinden Afyonkarahisar’a uzanan otoyol hattı olarak Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan en hızlı ve güvenli rota olarak öne çıkıyor. Bu yeni ulaşım koridoru, Kütahya’yı bölgesel lojistiğin ve transit taşımacılığın merkezi konumuna taşıyor.

Ekonomiye ve ulaşım konforuna çift yönlü katkı

Otoyolun tamamlanmasıyla şehirler arası yolculuk sürelerinin önemli ölçüde azalacağı, Kütahya’daki sanayi bölgelerinin limanlara ve metropollere daha hızlı bağlanacağı öngörülüyor. Ayrıca termal, tarih ve kültür turizmine de ciddi bir ivme kazandırması bekleniyor.

Zafer OSB, 30 Ağustos OSB, seramik-porselen sanayisi ve mermer sektörü gibi ekonomik merkezlerin otoyol ile güçlenen bağlantıları, şehrin yatırım çekme potansiyelini artırıyor.

Türkiye’nin 2028 otoyol hedefleri kapsamında Kütahya’nın özel konumu öne çıkıyor; mevcut ve planlanan otoyol ağında Bozüyük-Kütahya-Afyonkarahisar hattının geliştirilmesi ve Kütahya çevresinde yeni bağlantı noktalarının oluşturulması, şehri ülkenin en önemli ulaşım halkalarından biri hâline getiriyor. 2028 hedefleri doğrultusunda Kütahya’nın İstanbul-Antalya, Ankara-İzmir ve Bursa-Denizli akslarıyla çok daha güçlü bağlantılara sahip olması bekleniyor.

Kütahya’nın yeni ulaşım projeleriyle Türkiye’nin lojistik, ticaret ve turizm rotalarında daha merkezi bir konum kazanacağı değerlendiriliyor.

