Kütahya'da 13 Sağlık Personeli 'Yoğun Bakım Hemşireliği' Sertifikası Aldı
Evliya Çelebi Hastanesi'nde sertifikalı eğitim başarıyla tamamlandı
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen 'Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim' programının başarıyla tamamlandığı bildirildi.
Programa katılım sağlayan 13 sağlık personeline sertifikaları takdim edildi. Törende, eğitimin düzenlenmesinde emeği geçen eğitmen ve destek ekibine teşekkür edildi.
Hastane yönetimi, programa katkı sunan tüm personele şükranlarını ileterek, katılımcılara mesleki yaşamlarında başarılar diledi.
