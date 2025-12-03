Kütahya'da 'Annemin Duasıyım' kitabı tanıtıldı

Kütahya'da Fatma Kaya'nın yaşam öyküsü 'Annemin Duasıyım' kitabının 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yapılan etkinlikle basıma verilmesi kutlandı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 22:39
Kütahya Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Kadın Kolları Başkanı Fatma Kaya'nın hayat hikayesini konu alan "Annemin Duasıyım" adlı kitabın basıma verilmesini düzenlenen törenle kutladı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde anlamlı lansman

Dernek Başkanı Nimet Sarıkaya, kitabın 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde basıma verilmesinin sürece ayrı bir anlam kattığını belirterek, etkinliğin azim ve başarının engelleri nasıl aştığını göstermesi açısından önemine vurgu yaptı. Sarıkaya, "Kadın Kolları Başkanımız Fatma Kaya’nın hayat hikayesini anlatan ‘Annemin Duasıyım’ kitabının basıma verilmesini kutladık. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde basıma verilmesi, azmin ve başarının engelleri nasıl aştığını göstermesi açısından daha da anlamlı oldu. Dernek üyelerimiz ve misafirlerimizle kitabın lansmanını yaparak kendisini tebrik ettik" dedi.

Protokol üyeleri etkinlikte hazır bulundu

Etkinliğe, AK Parti Kütahya İl Başkan Yardımcıları Ali Okumuş ve Meltem Koyuncu da katılarak destek verdi.

