Kütahya'da Apartman Yangını: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kütahya'da bir apartmanın giriş katında çıkan yangında 68 yaşındaki İsmet Çubuk yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı; soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 06:29
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 06:29
Kütahya'da Apartman Yangını: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kütahya'da Apartman Yangını: 1 Ölü, 2 Yaralı

Olayın Detayları

Kütahya'da 9 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangın, aynı binanın birinci katında saat 01.25 sıralarında meydana geldi. Olay, Atakent 75. Yıl Mahallesi Uzman Çavuş Turgut Gündüz Caddesi adresinde gerçekleşti.

Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, apartman sakinleri tahliye edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin yaptığı incelemede yangın sırasında dairede mahsur kalan 68 yaşındaki İsmet Çubuk'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yangında yaralanan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA’DA APARTMAN YANGINI: 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI

KÜTAHYA’DA APARTMAN YANGINI: 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI

KÜTAHYA’DA APARTMAN YANGINI: 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI

İLGİLİ HABERLER

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Şüpheli 29 Yaşındaki Rahmanullah Lakanwal
2
Lüleburgaz’da Semt Pazarı Denetimi: Etiket ve Hijyen Kontrolleri
3
Akra'da asker alımı izdihamı: 6 ölü, 22 yaralı
4
Zafer Sırakaya Aydın'da: "Gazze'nin Hesabını Vermeye Mukellefiz"
5
Göç ve Diaspora Vakfı'ndan Suriye Raporları: Eğitim ve Yeniden Yapılanma
6
Erzincan’da 'Şemsiyeli Sokak' İnönü Mahallesi’nde İlgi Odağı

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti