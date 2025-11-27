Kütahya'da Apartman Yangını: 1 Ölü, 2 Yaralı

Olayın Detayları

Kütahya'da 9 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangın, aynı binanın birinci katında saat 01.25 sıralarında meydana geldi. Olay, Atakent 75. Yıl Mahallesi Uzman Çavuş Turgut Gündüz Caddesi adresinde gerçekleşti.

Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, apartman sakinleri tahliye edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin yaptığı incelemede yangın sırasında dairede mahsur kalan 68 yaşındaki İsmet Çubuk'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yangında yaralanan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA’DA APARTMAN YANGINI: 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI