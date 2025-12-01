Kütahya'da Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Çaltı Hayatını Kaybetti

Kütahya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Çaltı, 27 Kasım'da uğradığı trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 12:16
Kütahya'da Oda Başkanı Mehmet Çaltı yaşamını yitirdi

Mehmet Çaltı, geçirdiği trafik kazasının ardından verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, kentin esnaf camiasında derin üzüntü yarattı.

Kaza ve tedavi süreci

27 Kasım Cumartesi sabahı, Menderes Caddesi üzerinde yaya geçidinden geçerken bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan Çaltı, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Durumu günlerdir kritik olarak takip ediliyordu.

Vefat ve kentteki yankıları

Uzun süren tedavi ve takip sürecinin ardından, Çaltı'nın bu sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. 65 yaşındaki, 2 çocuk babası Mehmet Çaltı'nın vefatı, Kütahya'da ve yakın çevresinde büyük üzüntü yarattı.

