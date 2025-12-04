Kütahya'da 'Çanakkale Ruhu ile Geçmişe Yolculuk' Sergisini Eyüp Kahveci Ziyaret Etti

Başkan Eyüp Kahveci, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı iş birliğiyle düzenlenen 'Çanakkale Ruhu ile Geçmişe Yolculuk' sergisinde öğrencilerle buluştu.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:48
Kütahya'da 'Çanakkale Ruhu ile Geçmişe Yolculuk' Sergisini Eyüp Kahveci Ziyaret Etti

Kütahya'da 'Çanakkale Ruhu ile Geçmişe Yolculuk' Sergisi

Ziyaret ve inceleme

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı iş birliğiyle düzenlenen 'Çanakkale Ruhu ile Geçmişe Yolculuk' sergisini ziyaret ederek ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılanan Başkan Kahveci, sergide yer alan çalışmaları detaylı şekilde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Çanakkale vurgusu ve gençlere mesaj

Çanakkale’nin yalnızca bir tarih başlığı olmadığını, milletin bağımsızlık iradesinin en güçlü simgelerinden biri olduğunu vurgulayan Kahveci, verilen mücadelenin tüm dünyaya örnek bir direniş olduğunu söyledi.

Bu sergi, milletçe taşıdığımız vefa ve minnet duygusunun yeniden canlandığı anlamlı bir mekân olmuştur. Çanakkale, imkânsızın bile mümkün kılındığı bir direnişin adıdır

Öğrencilerin hazırladığı eserlerdeki duyarlılığın kendisini duygulandırdığını belirten Kahveci, genç neslin tarih bilinciyle, vatan sevgisiyle ve millî değerlere bağlı yetişmesinin ülkenin geleceği için büyük önem taşıdığını kaydetti. Bu bilinci psikolojik ve manevi yönleriyle gençlere kazandıran tüm eğitimcileri tebrik etti.

Eğitim çalışmalarına her zaman destek vereceklerini ifade eden Başkan Eyüp Kahveci, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı yetkililerine, öğrencilere, öğretmenlere ve okul yönetimine emeklerinden dolayı teşekkür ederek anı defterini imzaladı.

KÜTAHYA'DA "ÇANAKKALE RUHU İLE GEÇMİŞE YOLCULUK" SERGİSİ

KÜTAHYA'DA "ÇANAKKALE RUHU İLE GEÇMİŞE YOLCULUK" SERGİSİ

KÜTAHYA'DA "ÇANAKKALE RUHU İLE GEÇMİŞE YOLCULUK" SERGİSİ

İLGİLİ HABERLER

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya'ya Kalibrasyon ve Sayaç Muayene Merkezi Projesi Vali Musa Işın'a Sunuldu
2
Adıyaman'da 30 Metrelik Şarampolden Uçan Otomobilde 2 Kişi Yaralanmadan Kurtuldu
3
Burdur'da Dron Destekli Trafik Denetimi: 10 Araca Para Cezası
4
Dörtyol’da Ömür Irmalı'ya Fahri Trafik Polisliği — Polis Yeleğiyle Trafik Denetimi
5
Hatay'da Öğrencilere Dezenformasyonla Mücadele Farkındalık Eğitimi
6
Zeydan Karalar’ın 'Çalışmadım' İddiası Belgelerle Yalanlandı: Aziz İhsan Aktaş İhaleleri
7
Eskişehir'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Sergisi'nde Özel Bireylerin Eserleri

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün