Kütahya'da 'Çanakkale Ruhu ile Geçmişe Yolculuk' Sergisini Eyüp Kahveci Ziyaret Etti

Kütahya'da 'Çanakkale Ruhu ile Geçmişe Yolculuk' Sergisi

Ziyaret ve inceleme

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı iş birliğiyle düzenlenen 'Çanakkale Ruhu ile Geçmişe Yolculuk' sergisini ziyaret ederek ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılanan Başkan Kahveci, sergide yer alan çalışmaları detaylı şekilde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Çanakkale vurgusu ve gençlere mesaj

Çanakkale’nin yalnızca bir tarih başlığı olmadığını, milletin bağımsızlık iradesinin en güçlü simgelerinden biri olduğunu vurgulayan Kahveci, verilen mücadelenin tüm dünyaya örnek bir direniş olduğunu söyledi.

Bu sergi, milletçe taşıdığımız vefa ve minnet duygusunun yeniden canlandığı anlamlı bir mekân olmuştur. Çanakkale, imkânsızın bile mümkün kılındığı bir direnişin adıdır

Öğrencilerin hazırladığı eserlerdeki duyarlılığın kendisini duygulandırdığını belirten Kahveci, genç neslin tarih bilinciyle, vatan sevgisiyle ve millî değerlere bağlı yetişmesinin ülkenin geleceği için büyük önem taşıdığını kaydetti. Bu bilinci psikolojik ve manevi yönleriyle gençlere kazandıran tüm eğitimcileri tebrik etti.

Eğitim çalışmalarına her zaman destek vereceklerini ifade eden Başkan Eyüp Kahveci, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı yetkililerine, öğrencilere, öğretmenlere ve okul yönetimine emeklerinden dolayı teşekkür ederek anı defterini imzaladı.

