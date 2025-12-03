Kütahya'da 'Çekmez Köy' Oyunu: Miniklere Teknoloji Bağımlılığı Farkındalığı

Kütahya'da düzenlenen 'Çekmez Köy' oyunu, 43 Adım Projesi kapsamında minik öğrencilerle buluştu; bu haftanın teması 'Teknoloji Bağımlılığı'ydı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 09:46
Kütahya'da 'Çekmez Köy' tiyatrosu miniklerle buluştu

43 Adım Projesi kapsamında sahnelendi

Kütahya’da düzenlenen 'Çekmez Köy' tiyatro oyunu, öğrencilerin günlük yaşamlarında giderek artan dijital alışkanlıkları eleştirel ve mizahi bir üslupla sahneye taşıdı.

Oyun, İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen '43 Adım Projesi' kapsamında Beylerbeyi Konferans Salonu'nda minik izleyicilerle buluştu. Türkçe Öğretmenliği 4’üncü sınıf öğrencileri tarafından yazılıp sahnelenen gösteri, Aralık ayı boyunca her salı gerçekleştirilecek gösterilerin ilki olarak sahnelendi.

Bu haftanın teması olan 'Teknoloji Bağımlılığı' başlığı etrafında şekillenen oyun, farkındalık oluşturmayı amaçlayan mesajlarıyla dikkat çekti. Gösteri, sabah 10.30 ve öğleden sonra 13.30 olmak üzere iki oturumda sahnelendi ve her iki oturumda da ilkokul 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencilerinin yoğun ilgisini topladı.

Çocukların oyuna aktif şekilde eşlik ettiği ve karakterlerle güçlü bağ kurduğu görüldü. Aralık ayı süresince her salı farklı temalarla sahnelenecek tiyatro gösterilerinin, öğrencilerle buluşmaya devam edeceği bildirildi.

Etkinliğe, oyunun yönetmeni Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

