Kütahya'da 'Gençler Camide, Alınlar Secdede' Sabah Namazı Buluşması

Kütahya Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen 'Gençler Camide, Alınlar Secdede' sabah namazı buluşması, Takvacılar Camiinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Programa Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşanünal, İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Sabah Namazı ve Kahvaltı

Sabah namazının ardından Kadim Vakfı tarafından öğrenci ve velilere kahvaltı ikram edildi. Etkinlik, gençlerin dini ve toplumsal hayatla buluştuğu samimi bir ortamda sürdü.

Vali Musa Işın'ın Mesajı

Kahvaltı sonrasında konuşan Vali Musa Işın, öğrencilere yönelik motivasyon dolu ifadeler kullandı. Işın, konuşmasında şunları söyledi: "Sizler çok akıllısınız. İnşallah büyüdüğünüzde memleketinize değer katan, ahlaklı, inançlı, çalışkan bireyler olacaksınız. Bir elinizde Kur’an-ı Kerim, diğer elinizde bilgisayar olsun. Hem maneviyatı hem bilimi birlikte taşıyan güçlü bir nesil olacağınıza inanıyorum. Öğretmenlerinizi tebrik ediyorum. Anne ve babalarınıza selam söyleyin; sizleri böyle güzel okullara gönderdikleri ve destek oldukları için onları kutluyorum."

Işın, konuşmasının sonunda öğrencilere başarılar dileyerek gençlerin hem akademik hem ahlaki anlamda güçlü yetişmesi gerektiğini vurguladı.

Kapanış ve Teşekkür

Programın sonunda Kadim Vakfı Başkanı Mustafa Önsay, sabah namazı buluşması ve kahvaltı programına katılan Vali Musa Işın, Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, öğrencilere, öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.

