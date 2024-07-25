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Kütahya'da İnşaat Dolandırıcılığı Operasyonu: 7 Gözaltı

Kütahya'da inşaat dolandırıcılığı iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı, operasyon detayları belli oldu.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 17:04
Kütahya'da İnşaat Dolandırıcılığı Operasyonu: 7 Gözaltı

Kütahya'da İnşaat Dolandırıcılığı Operasyonu

Kütahya'da, kurdukları inşaat şirketi aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.

Dolandırıcılık Yöntemleri

Şüphelilerin, bir inşaat şirketinin konut projesi kapsamında sattıkları daireleri inşa etmeden çok sayıda kişiyi dolandırdıkları belirlendi. Yürütülen operasyonda, şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında; 45 ev satış sözleşmesi, banka dekontları, 14 tapu, 2 tabanca, çelik kasa ve dijital materyaller ele geçirildi. Ayrıca, Bursa'da 1 arsa, Yalova’da 1 konut ve 1 araç da operasyon kapsamında el konulan varlıklar arasında yer aldı.

Mağdurlar ve Süreç

İlk belirlemelere göre, şüphelilerin 154 milyon liralık bir satış gerçekleştirdiği ve 38 kişiyi mağdur ettiği öğrenildi. Mağdurların oyalandığı yöntemler arasında, arsaya yalnızca temel atmak veya sadece zemin katları inşa etmek gibi uygulamaların olduğu görüldü.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Gözaltına alınan inşaat şirketinin yöneticileri arasında; M.E. (32), H.E. (35), M.E. (48), M.Ö. (27), M.Ö.Y. (36) ve E.İ.K. (24) yer alıyor. Bu kişilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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