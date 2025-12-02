Kütahya'da Jandarma Operasyonu: 115 Kişi Yakalandı

Kütahya'da JASAD ve ilçe jandarma komutanlıklarının kasım ayı çalışmasında çeşitli suçlardan aranan 115 kişi yakalandı; 50 tutuklandı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:56
Kütahya'da Jandarma Operasyonu: 115 Kişi Yakalandı

Kütahya'da Jandarma Operasyonu: 115 Kişi Yakalandı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAD) ve ilçe jandarma komutanlıklarının koordineli yürüttüğü istihbari ve saha çalışmaları neticesinde, kasım ayı boyunca çeşitli suçlardan aranan 115 şahıs yakalandı.

Operasyon ve sonuçlar

Yakalanan şüphelilerden 50 kişi çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Diğer şüphelilerden 63 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 2 kişi ise para cezalarını ödedikten sonra serbest kaldı.

Jandarmadan açıklama

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, kamu düzeni ile emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla istihbarata dayalı çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi. Açıklamada, teknolojik imkânların etkin şekilde kullanıldığı operasyonlarda jandarma ekiplerinin ilgili kurumlarla iş birliği içinde kararlılıkla görevlerine devam edecekleri vurgulandı.

KÜTAHYA’DA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 115 ŞAHIS YAKALANDI

KÜTAHYA’DA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 115 ŞAHIS YAKALANDI

İLGİLİ HABERLER

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis: Transit Gemi Geçişleri 08.30'da Kapatıldı
2
Susurluk'ta Tek Taraflı Trafik Kazası: 1 Yaralı
3
Hisarcık MYO'da Bologna Bilgi Paketi ve Ders Tanım Formu Eğitimi
4
Sultanhisar'da Evcil Hayvan Mama Atölyesi Kuruluyor
5
Murat Dağı’nda 2025 yılı 42’inci Dönem Gece Etkinliği — Vali Musa Işın Katıldı
6
Mersin'de 'Anadolu’dan Ezgiler' Konseri Coşkuyla Gerçekleşti
7
Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu'na Teşekkür Belgesi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?