Kütahya'da Jandarma Operasyonu: 115 Kişi Yakalandı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAD) ve ilçe jandarma komutanlıklarının koordineli yürüttüğü istihbari ve saha çalışmaları neticesinde, kasım ayı boyunca çeşitli suçlardan aranan 115 şahıs yakalandı.

Operasyon ve sonuçlar

Yakalanan şüphelilerden 50 kişi çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Diğer şüphelilerden 63 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 2 kişi ise para cezalarını ödedikten sonra serbest kaldı.

Jandarmadan açıklama

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, kamu düzeni ile emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla istihbarata dayalı çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi. Açıklamada, teknolojik imkânların etkin şekilde kullanıldığı operasyonlarda jandarma ekiplerinin ilgili kurumlarla iş birliği içinde kararlılıkla görevlerine devam edecekleri vurgulandı.

