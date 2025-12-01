Kütahya'da 'Kardeşlik Buluşması' Göçmenlerle Dayanışma

Kütahya İl Müftülüğü'nün 80 Evler Mahallesi'nde düzenlediği 'Kardeşlik Buluşması' Kur'an tilaveti, sunum ve dua ile kardeşlik mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 10:19
Program Detayları

Kütahya İl Müftülüğü Göç Koordinatörlüğü tarafından, 80 Evler Mahallesi'nde yaşayan göçmenlere yönelik 'Kardeşlik Buluşması' programı gerçekleştirildi. Etkinlik, mahalle sakinleri ve misafirlerin katılımıyla dikkat çekti.

Program, öğle namazının ardından gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Din Hizmetleri Şube Müdürü Cemalettin Torun, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın göçmenlere yönelik yürüttüğü çalışmalar hakkında bir sunum yaptı ve yapılan hizmetleri anlattı.

Etkinlik, okunan dualarla sona erdi; katılımcılar arasında dayanışma ve birlik mesajları öne çıktı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, etkinliğe katılan tüm misafirlere, emeği geçen görevlilere, Göç Koordinatörü Aziz Gökçeye ve 80 Evler Camii çalışanlarına teşekkür edildi.

