Kütahya'da 'Kardeşlik Buluşması' Göçmenlerle Dayanışma

Program Detayları

Kütahya İl Müftülüğü Göç Koordinatörlüğü tarafından, 80 Evler Mahallesi'nde yaşayan göçmenlere yönelik 'Kardeşlik Buluşması' programı gerçekleştirildi. Etkinlik, mahalle sakinleri ve misafirlerin katılımıyla dikkat çekti.

Program, öğle namazının ardından gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Din Hizmetleri Şube Müdürü Cemalettin Torun, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın göçmenlere yönelik yürüttüğü çalışmalar hakkında bir sunum yaptı ve yapılan hizmetleri anlattı.

Etkinlik, okunan dualarla sona erdi; katılımcılar arasında dayanışma ve birlik mesajları öne çıktı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, etkinliğe katılan tüm misafirlere, emeği geçen görevlilere, Göç Koordinatörü Aziz Gökçeye ve 80 Evler Camii çalışanlarına teşekkür edildi.

