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Kütahya'da Köylüler Artçı Sarsıntılar Nedeniyle Dışarıda Geceyi Geçiriyor

Kütahya'nın Yemişli köyü, artçı depremler nedeniyle köylüler dışarıda geceyi geçirmekte zorlanıyor.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 22:16
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 22:16
Kütahya'da Köylüler Artçı Sarsıntılar Nedeniyle Dışarıda Geceyi Geçiriyor

Kütahya'nın Simav ilçesinde, depremlerin merkez üssü olan Yemişli köyü sakinleri, artçı sarsıntılar nedeniyle geceyi dışarıda geçiriyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 14.38'de merkez üssü Simav olan 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Bunu takiben, saat 20.07'de 3,8 büyüklüğünde bir başka sarsıntı daha meydana geldi.

Yemişli köyünde yaşayan vatandaşlar, devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle evlerinden dışarı çıkmak zorunda kaldılar. Geceyi sokakta geçiren köylüler, ısınmak için ateş yakarak çaresizliklerini giderme yoluna gidiyor.

Köy muhtarı İsmail Aydoğdu, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, devam eden artçı sarsıntılar yüzünden köylülerin evlerine girmeye korktuğunu ifade etti. Aydoğdu, endişeli bekleyişlerinin sürdüğünü belirterek, "Bölgede hava yağışlı. Korkudan evlerimize giremiyoruz. Köylülerimiz ateşin başında ısınıyor." dedi.

Kütahya'da Simav ilçesinde, depremlerin merkez üssü olan Yemişli köylüleri devam eden sarsıntılar...

Kütahya'da Simav ilçesinde, depremlerin merkez üssü olan Yemişli köylüleri devam eden sarsıntılar nedeniyle geceyi dışarıda geçiriyor.

Kütahya'da Simav ilçesinde, depremlerin merkez üssü olan Yemişli köylüleri devam eden sarsıntılar...

Kütahya'da Simav ilçesinde, depremlerin merkez üssü olan Yemişli köylüleri devam eden sarsıntılar nedeniyle geceyi dışarıda geçiriyor.

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