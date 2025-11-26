Kütahya'da Mikrocerrahi Başarı: KSBÜ 15 Saatlik Operasyonla Hastayı Yürüttü

KSBÜ ve Kütahya Şehir Hastanesi ekipleri, 1,5 yıldır kapanmayan sağ bacak kırığını 15 saatlik mikrocerrahiyle onarıp hastayı yeniden yürüttü.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 18:44
Kütahya'da Mikrocerrahiyle Kapanmayan Kırık Yeniden Onarıldı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) ve Kütahya Şehir Hastanesi hekimleri, 1,5 yıldır iyileşmeyen ve kapanmayan sağ bacak kırığı bulunan bir hastayı ileri düzey mikrocerrahi teknikleriyle gerçekleştirilen operasyonla yeniden yürütmeyi başardı.

Operasyonun arka planı

1,5 yıl önce açık parçalı tibia kırığı geçiren ve bu süreçte farklı merkezlerde toplam 12 ameliyat olan hastanın, kemik tespiti ve cilt dokusunun kapatılması sağlanamamış; sürecin ilerlemesiyle bacağını kaybetme riski artmıştı.

15 saatlik kritik müdahale

Söz konusu hasta için KSBÜ Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Turan Cihan Dülgeroğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Kaan Öner ile Kütahya Şehir Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Servet Yekta Aydın tarafından 15 saat süren kritik bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda hastanın sağlam bacağından fibula kemiği ve ilgili cilt dokusu, damar yapılarıyla birlikte hasarlı bacak bölgesine mikrocerrahi yöntemle nakledildi.

Mikrocerrahinin önemi ve hedefler

Türkiye'de sınırlı sayıda merkezde uygulanabilen bu ileri cerrahi teknik, yüksek uzmanlık ve deneyim gerektiriyor. Başarılı operasyonun ardından hastanın uzun vadede bacağına yük verebilmesi ve yeniden günlük yaşamına dönebilmesi hedefleniyor.

KSBÜ, bu nitelikli müdahaleyle hem akademik hem de sağlık hizmetlerindeki yetkinliğini bir kez daha göstermiş oldu.

Rektörün değerlendirmesi

KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, operasyonu gerçekleştiren ekibi tebrik ederek, "Böylesine zorlu bir ameliyatın başarıyla sonuçlanması, üniversitemizin sağlık hizmetlerindeki gücünü ve bölgeye katkısını bir kez daha ortaya koymuştur. Başarılı ekibimizi kutluyorum" dedi.

HASTANIN GÖRÜNTÜSÜ

HASTANIN GÖRÜNTÜSÜ

HASTA KONTROL

