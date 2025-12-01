Kütahya'da 'Papa’nın Türkiye Ziyareti ve Düşündürdükleri' Paneli

DPÜ İlahiyat Fakültesi'nde akademi ve toplum temsilcileri buluştu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde düzenlenen panele, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Taşpınar ile Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Halit Kanak konuşmacı olarak katıldı.

Panel, DPÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılışa DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Yalçın, dekanlar, Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, akademik ve idari personel, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Açılış konuşmalarında Prof. Dr. İsmail Yalçın ve Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, İznik Konsili'nin Hristiyanlık tarihi açısından dönüm noktası olduğunu hatırlatarak Anadolu'nun Hristiyan dünyası için kutsal mekanlara ev sahipliği yaptığını vurguladı.

Prof. Dr. Hüsamettin İnaç moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda, konuşmacılar Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretini değerlendirdi. Panelde ziyaretin dönemin jeopolitik şartları bağlamında Müslüman ve Hristiyan toplumları arasındaki etkileşime etkileri ve ziyaretin dinlerarası diyalog geliştirme açısından önemi ele alındı.

Panel, soru-cevap bölümünün ardından konuşmacılara plaket ve hediyelerin takdimi ile sona erdi.

