Kütahya'da Sahte Polis ve Savcıyla 558 Bin TL'lik Dolandırıcılık — Şüpheliler Eskişehir Girişinde Yakalandı

Kütahya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, bir vatandaşı 558 bin TL değerinde altın ve parayla dolandırdı; zanlılar Eskişehir girişinde yakalandı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 10:57
Kütahya'da sahte polis ve savcı düzmecesiyle 558 bin TL'lik vurgun: Şüpheliler yakalandı

Kütahya’da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, bir vatandaşı dolandırarak 558 bin TL değerinde altın ve parasını aldı. Olayı öğrenen polis ekipleri harekete geçti.

Operasyon ve yakalama

Dolandırıcının Eskişehir’e doğru hareket ettiği bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin ticari taksi içerisinde Eskişehir girişinde bulunduğu bilgisi doğrultusunda Kütahya yolu üzerindeki uygulama noktasında operasyon düzenledi. Uygulama sırasında şahıs yakalandı.

Ele geçirilenler

Yapılan aramada mağdura ait olduğu tespit edilen 60 gram altın bilezik, 2 tam altın, 2 yarım altın, 2 çeyrek altın, bin 900 dolar ve 4 bin TL ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli ve ele geçirilen altın ile paralar, teslim edilmek üzere Kütahya Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

