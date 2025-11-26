Kütahya'da Şehit Çocukları İçin 'Bir Fidan Bin Hayır' Fidan Dikimi

Kütahya'da 'Bir Fidan Bin Hayır, Bir Çocuk Bin Umut' sloganıyla Dünya Şehit Çocuklar Günü Anıt Ormanı fidan dikimi gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 22:39
Etkinlik ve katılımcılar

Kütahya’da Genç Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde, Yardımeli Derneği sponsorluğunda ve Dumlupınar Üniversitesi katkılarıyla, "Bir Fidan Bin Hayır, Bir Çocuk Bin Umut" sloganıyla Dünya Şehit Çocuklar Günü Anıt Ormanı fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Programa üniversite akademisyenleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinliğe katılanlar arasında DPÜ Genç İnisiyatif öğrenci topluluğu ile MTTB, Yedi Hilal, Birlik Vakfı, Uluslararası Öğrenci Derneği, Meydan Aşevi, TÜGVA, İlim Yayma Cemiyeti, TDV ve KİHMED gibi birçok sivil toplum kuruluşunun öğrenci temsilcileri yer aldı.

Mesaj ve adanma

Programın açılış konuşmasını yapan platform temsilcileri, etkinliğin gerçekleşmesine katkı sunan tüm kurum ve gönüllülere teşekkür ederek, fidan dikiminin hem manevi değer taşıdığını hem de şehit çocukların hatırasını yaşatma amacı taşıdığını vurguladı. Platform yetkilileri, gençlerin şehir, ülke ve ümmet bilinciyle hareket etmesini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Konuşmada Hazreti Peygamber’in, "Kıyamet koparken elinizde bir fidan varsa, onu dikin" hadisine atıf yapılarak, fidan dikmenin hem sadaka-i cariye hem de nesillere bırakılacak bir miras olduğu ifade edildi. Dikilen meyve fidanlarının sadece ağaç değil, şehit çocuklara armağan edilen birer umut ve kardeşlik nişanesi olduğu dile getirildi.

Anma ve gelecek hedefi

Etkinlikte dikilen fidanların, dünyanın farklı coğrafyalarında hayatını kaybeden mazlum çocukların hatırasına adandığı belirtilerek, özellikle 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden çocuklar ile Hind Recebe, Rime, Aylan bebek, Yasin Börü, Eren Bülbül ve Doğu Türkistanlı çocukların isimleri anıldı.

Program, tüm katılımcıların temennileriyle son bulurken, yetkililer etkinliğin her yıl daha geniş katılımla sürdürülmesi hedeflediklerini ifade etti.

