Kütahya'da Usta’ya Selam Öğretmen’e Saygı programına yoğun ilgi

Kütahya Yüzüncü Yıl Derneği'nin düzenlediği Usta’ya Selam Öğretmen’e Saygı programı, öğretmenleri onurlandırıp Neşet Ertaş'ı anarak yoğun ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 09:12
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 09:12
Kütahya'da Usta’ya Selam Öğretmen’e Saygı programına yoğun ilgi

Kütahya'da Usta’ya Selam Öğretmen’e Saygı programına yoğun ilgi

Kütahya Yüzüncü Yıl Tarih Kültür Sanat ve Fotoğraf Derneği tarafından düzenlenen Usta’ya Selam Öğretmen’e Saygı programı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik, öğretmenlerin gününü kutlamak ve usta sanatçı Neşet Ertaş'ı anmak amacıyla düzenlendi ve ilgi gördü.

Katılımcılar

Programa Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ejderhan Gezer, Ticaret Odası Başkan Vekili Emin Yüce, DPÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Aday, Ülkü Ocakları Başkanı İlker Bukni ve üyeleri, İş Kurumu Müdürü Erdoğan Şahin ile Müdür Yardımcısı Mustafa Kaya, Çölyak Derneği Başkanı Nuray Sayıner, öğretmenler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Dernek Başkanı'nın Mesajı

Kütahya Yüzüncü Yıl Tarih Kültür Sanat ve Fotoğraf Derneği Başkanı Yaşar Saygılı, Neşet Ertaş'ı rahmet ve minnetle andıklarını belirtti. Saygılı, Bu anlamlı gecede bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz dedi.

KÜTAHYA'DA "USTA’YA SELAM, ÖĞRETMEN’E SAYGI" PROGRAMINA YOĞUN İLGİ

KÜTAHYA'DA "USTA’YA SELAM, ÖĞRETMEN’E SAYGI" PROGRAMINA YOĞUN İLGİ

KÜTAHYA'DA "USTA’YA SELAM, ÖĞRETMEN’E SAYGI" PROGRAMINA YOĞUN İLGİ

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Solunum Problemiyle Gelen İlk Sinir Kılıfı Tümörü Başarıyla Çıkarıldı
2
Bilecik'te Minik Öğrenciler "Cami Market Projesi"ni Ziyaret Etti
3
Kışın En Sık Görülen Cilt Hastalıkları: Kuruluk, Egzama, Sedef
4
Söğüt’te AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı
5
Trabzon'da Lamborghini Köy Yollarında İlgi Odağı Oldu
6
Kıbrıs Gazisi Karabey Eroğlu, Erzurum'da Uğurlandı
7
Aydın'da Tarımın Gündemi: 17 İlçede Üretici Buluşmaları ve Şapla Mücadele

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı