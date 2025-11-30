Kütahya'da Usta’ya Selam Öğretmen’e Saygı programına yoğun ilgi

Kütahya Yüzüncü Yıl Tarih Kültür Sanat ve Fotoğraf Derneği tarafından düzenlenen Usta’ya Selam Öğretmen’e Saygı programı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik, öğretmenlerin gününü kutlamak ve usta sanatçı Neşet Ertaş'ı anmak amacıyla düzenlendi ve ilgi gördü.

Katılımcılar

Programa Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ejderhan Gezer, Ticaret Odası Başkan Vekili Emin Yüce, DPÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Aday, Ülkü Ocakları Başkanı İlker Bukni ve üyeleri, İş Kurumu Müdürü Erdoğan Şahin ile Müdür Yardımcısı Mustafa Kaya, Çölyak Derneği Başkanı Nuray Sayıner, öğretmenler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Dernek Başkanı'nın Mesajı

Kütahya Yüzüncü Yıl Tarih Kültür Sanat ve Fotoğraf Derneği Başkanı Yaşar Saygılı, Neşet Ertaş'ı rahmet ve minnetle andıklarını belirtti. Saygılı, Bu anlamlı gecede bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz dedi.

