Kütahya'da yakalanan 38 aranan şahıstan 22'si tutuklandı

Kütahya'da son iki haftalık operasyon: 38 aranan şahıstan 22'si tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son iki hafta içinde yürüttüğü operasyonlarda yakalanan 38 aranan şahıstan 22'si tutuklanarak Kütahya Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Denetim ve saha çalışmaları

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin ortak çalışması kapsamında, 13 bin 794 şahıs ve 2 bin 899 araç kontrol edildi. Ayrıca 162 umuma açık işletme, 116 park, 105 ticari taksi ve 129 motosiklet denetimi gerçekleştirildi.

Ele geçirilen silah ve suç aletleri

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 18 adet kartuş, 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 458 adet fişek, 30 adet kesici alet ve 1 adet tarihi eser bulunuyor.

Ayrıca 15 kayıp şahıs bulunurken, 64 şahsa Kabahatler Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem uygulandı.

Narkotik suçlarla mücadele

Narkotik suçlara yönelik çalışmalarda toplam 83 olay kaydedildi; bu olaylarda yakalanan 121 şahıstan 17'si tutuklandı. Ele geçirilen maddeler arasında 4 bin 249 gram narkotik madde, 2 bin 315 adet sentetik ecza hap ve 285 adet ecstasy bulunuyor.

Kaçakçılık ve tefecilik operasyonları

Kaçakçılıkla mücadelede ele geçirilenler: 742 bin 760 adet makaron, 342.3 kilogram tütün, 2 adet sigara sarma makinesi, 4 adet kaçak cep telefonu ve 5 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke.

Tefecilik soruşturmasında ise 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı; olayda 45 adet boş senet ve değeri 11 bin 800 TL olan 3 adet senet ele geçirildi.

Tüm çalışmalar, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli denetim ve operasyonlarının bir parçası olarak sürdürüldü.

