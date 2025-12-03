Kütahya'da yakalanan 38 aranan şahıstan 22'si tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nün son iki haftalık çalışmasında yakalanan 38 aranan şahıstan 22'si tutuklandı ve ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 09:28
Kütahya'da yakalanan 38 aranan şahıstan 22'si tutuklandı

Kütahya'da son iki haftalık operasyon: 38 aranan şahıstan 22'si tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son iki hafta içinde yürüttüğü operasyonlarda yakalanan 38 aranan şahıstan 22'si tutuklanarak Kütahya Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Denetim ve saha çalışmaları

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin ortak çalışması kapsamında, 13 bin 794 şahıs ve 2 bin 899 araç kontrol edildi. Ayrıca 162 umuma açık işletme, 116 park, 105 ticari taksi ve 129 motosiklet denetimi gerçekleştirildi.

Ele geçirilen silah ve suç aletleri

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 18 adet kartuş, 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 458 adet fişek, 30 adet kesici alet ve 1 adet tarihi eser bulunuyor.

Ayrıca 15 kayıp şahıs bulunurken, 64 şahsa Kabahatler Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem uygulandı.

Narkotik suçlarla mücadele

Narkotik suçlara yönelik çalışmalarda toplam 83 olay kaydedildi; bu olaylarda yakalanan 121 şahıstan 17'si tutuklandı. Ele geçirilen maddeler arasında 4 bin 249 gram narkotik madde, 2 bin 315 adet sentetik ecza hap ve 285 adet ecstasy bulunuyor.

Kaçakçılık ve tefecilik operasyonları

Kaçakçılıkla mücadelede ele geçirilenler: 742 bin 760 adet makaron, 342.3 kilogram tütün, 2 adet sigara sarma makinesi, 4 adet kaçak cep telefonu ve 5 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke.

Tefecilik soruşturmasında ise 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı; olayda 45 adet boş senet ve değeri 11 bin 800 TL olan 3 adet senet ele geçirildi.

Tüm çalışmalar, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli denetim ve operasyonlarının bir parçası olarak sürdürüldü.

KÜTAHYA’DA YAKALANAN 38 ARANAN ŞAHISTAN 22 ’Sİ TUTUKLANDI

KÜTAHYA’DA YAKALANAN 38 ARANAN ŞAHISTAN 22 ’Sİ TUTUKLANDI

KÜTAHYA’DA YAKALANAN 38 ARANAN ŞAHISTAN 22 ’Sİ TUTUKLANDI

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'nin 'Kusursuz Kafe'si: 17 Down Sendromlu Çalışana İstihdam
2
Malatya’da engelli vatandaşlardan 'erişilebilir şehir' talebi
3
Balıkesir Valisi Ustaoğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı
4
Aydın Köşk’te kasten adam öldürme zanlısı yakalandı
5
Balıkesir'de Ahmet Akın: "Engelliler Günü bir güne sığdırılacak bir gün değil"
6
Kazım Koyuncu paylaşımlarına mirasçılardan 50 bin TL telif talebi
7
Buldan'da İhramcı Devesi Dualarla Havudunu Kuşandı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde