Kütahya'da Yusuf Sezai Sevil Anısına 400 Fidanla Hatıra Ormanı Kuruldu

Kütahya Saka köyü yakınlarında, 5 Kasım'da vefat eden Yusuf Sezai Sevil anısına 400 karaçam fidanı dikilerek hatıra ormanı oluşturuldu.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 18:13
Saka köyü yakınında karaçam fidanları toprakla buluştu

Kütahya'da 5 Kasım'da vefat eden AK Parti Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Yusuf Sezai Sevil anısına, Saka köyü yakınlarında hatıra ormanı oluşturuldu. Bölgeye 400 karaçam fidanı dikildi.

Programda konuşan AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Sevil'in teşkilat için önemine vurgu yaparak, "Bugün burada teşkilatımızın geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz, samimiyeti, ihlası ve dava bilinciyle örnek aldığımız Yusuf Sezai Sevil ağabeyimiz adına hatıra ormanı oluşturmak için bir araya geldik. Merkez İlçe Başkanımız ve yönetimimizin aldığı bu güzel karardan dolayı Allah razı olsun. Bulunduğumuz alan daha önce orman yangını yaşamış bir bölge. Buraya 400 karaçam fidanı dikerek hem doğaya katkı sağlıyor hem de Yusuf ağabeyimizin adını yaşatıyoruz. O, hayatı boyunca insanlara faydalı oldu. Rabbim onu cennetine kabul etsin. Burada diktiğimiz ağaçlardan kuşların, insanların faydalanmasıyla oluşacak sevapların da onun hanesine yazılmasını diliyorum. Ailesine, eşine ve çocuklarına tekrar sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun," dedi.

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal ise programda şunları söyledi: "5 Kasım günü kaybettiğimiz Merkez İlçe Başkan Yardımcımız Yusuf Sezai Sevil’in anısına bugün 400 fidan diktik. Hatıra ormanının oluşmasında bizlere destek veren Orman Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ederiz. Rabbim mekanını cennet eylesin."

Programa AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal, Sevil ailesi ve teşkilat mensupları katıldı. Oluşturulan hatıra ormanı, hem yangın görmüş bir alanın yeniden yeşillendirilmesine katkı sağladı hem de Sevil'in anısını yaşatacak bir eser olarak hizmete sunuldu.

