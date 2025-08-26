DOLAR
40,99 -0,08%
EURO
47,6 -0,28%
ALTIN
4.435,92 -0,04%
BITCOIN
4.532.093,36 -0,82%

Kütahya Karacaören'de Yangın: 2 Ev, 3 Samanlık, 2 Ahır Küle Döndü

Kütahya'nın Karacaören köyünde çıkan yangında 2 ev, 3 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi; ahırdaki büyükbaş hayvanlar telef oldu.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 00:43
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 00:48
Kütahya Karacaören'de Yangın: 2 Ev, 3 Samanlık, 2 Ahır Küle Döndü

Kütahya Karacaören'de Yangın: 2 Ev, 3 Samanlık, 2 Ahır Zarar Gördü

Olayın Seyri

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Karacaören köyünde bir evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki bir eve ile samanlık ve ahırlara sıçradı.

Müdahale ve Tahliye

Köylülerin ilk müdahalesinin ardından olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi ve bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kütahya Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazöz ve su tankerleri de söndürme çalışmalarına katıldı.

Hasar ve Kayıplar

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangında, Selahaddin Kaçmaz ve Mehmet Büyükçalı'ya ait 2 ev, 3 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi. Yangında ahırlarda mahsur kalan büyükbaş hayvanlar telef oldu.

Kütahya'da bir köyde çıkan yangında, 2 ev 3 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.

Kütahya'da bir köyde çıkan yangında, 2 ev 3 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.

Kütahya'da bir köyde çıkan yangında, 2 ev 3 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Kamyonet Devrildi: Sürücü Zeki T'nin (52) Hayatını Kaybetti
2
Kütahya Karacaören'de Yangın: 2 Ev, 3 Samanlık, 2 Ahır Küle Döndü
3
Borrell: AB'nin Gazze'deki hareketsizliği yargıya taşınmalı
4
Gana'nın Savannah Bölgesinde Etnik Çatışmalarda 10 Kişi Öldü
5
Şanlıurfa'da Otele Silahlı Saldırı: 7 Şüpheli Gözaltında
6
BM Raportörü Albanese'ten Gazze'de Ölen Gazetecileri Anmayan Meslektaşlarına Tepki
7
Atatürk'ün İnebolu'ya Gelişi: Şapka İnkılabı 100. Yılına Muharip Uçak Gösterisi

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu