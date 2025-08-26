Kütahya Karacaören'de Yangın: 2 Ev, 3 Samanlık, 2 Ahır Küle Döndü

Kütahya Karacaören'de Yangın: 2 Ev, 3 Samanlık, 2 Ahır Zarar Gördü

Olayın Seyri

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Karacaören köyünde bir evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki bir eve ile samanlık ve ahırlara sıçradı.

Müdahale ve Tahliye

Köylülerin ilk müdahalesinin ardından olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi ve bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kütahya Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazöz ve su tankerleri de söndürme çalışmalarına katıldı.

Hasar ve Kayıplar

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangında, Selahaddin Kaçmaz ve Mehmet Büyükçalı'ya ait 2 ev, 3 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi. Yangında ahırlarda mahsur kalan büyükbaş hayvanlar telef oldu.

