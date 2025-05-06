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Kütahya'nın Fethi ve Hıdırellez Coşkuyla Kutlandı

Kütahya'nın fethinin 951. yılı ve Hıdırellez, törenle kutlandı. Vali Musa Işın ve Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, tarihi mirası ve inanç değerlerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.05.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 15:20
Kütahya'nın Fethi ve Hıdırellez Coşkuyla Kutlandı

Kütahya'nın Fethi ve Hıdırellez Coşkuyla Kutlandı

Kütahya'nın Anadolu Selçukluları tarafından fethedilmesinin 951. yıl dönümü ve Hıdırellez dolayısıyla bir tören düzenlendi. Kütahya Kalesi'nde Valilik ve Belediye işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, tarihi dokunun önemi vurgulandı.

Vali Musa Işın'ın Açıklamaları

Törende konuşan Vali Musa Işın, Kütahya'nın adeta gizli bir hazine olduğunu ifade etti. Kütahya'nın tarihinin Anadolu'nun geçmişinin önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken Işın, "Kütahya, namütenahi zenginlikleriyle saklı bir cennettir. Bu mirasın farkında olarak şehrimizi daha da parlatmak için el birliğiyle çalışıyoruz" dedi. Ayrıca, Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ın Kütahya'da yetişerek büyük bir lider haline geldiğini sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin Mesajı

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de etkinlikte yaptığı konuşmada, bugünün Kütahya'nın sonsuza dek Türk-İslam yurdu olarak mühürlendiği bir gün olduğunu vurguladı. "Hıdırellez, inancımızda bolluğun, bereketin ve umudun simgesidir. Hızır ile İlyas Aleyhisselam'ın buluştuğu bu mübarek günde, bir milletin hafızasında yer eden büyük zaferin yıl dönümünü yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Siyasi ve Kültürel Katılım

AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir de törende birer konuşma yaptı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal ise Hıdırellez ve Kütahya'nın fethi hakkında bilgi verdi.

Eğlenceli Gösteriler

Konuşmaların ardından mehter takımı ve halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu. Bu etkinlikler, Kütahya'nın tarihi kimliğine ve kültürel değerlerine duyulan saygıyı bir kez daha pekiştirdi.

Kütahya'nın Anadolu Selçukluları tarafından fethedilmesinin 951. yıl dönümü ve Hıdırellez...

Kütahya'nın Anadolu Selçukluları tarafından fethedilmesinin 951. yıl dönümü ve Hıdırellez dolayısıyla tören düzenlendi.

Kütahya'nın Anadolu Selçukluları tarafından fethedilmesinin 951. yıl dönümü ve Hıdırellez...

Kütahya'nın Anadolu Selçukluları tarafından fethedilmesinin 951. yıl dönümü ve Hıdırellez dolayısıyla tören düzenlendi.

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