Kütahya OSB'de Geleneksel Fidan Dikim Etkinliği — Yüzlerce Fidan Toprakla Buluştu

Kütahya OSB'de Geleneksel Fidan Dikim Etkinliği Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Rıza Güral Caddesi'nde yüzlerce fidan toprakla buluştu

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) her yıl düzenlediği geleneksel Fidan Dikim Etkinliği, bu yıl da bölge yatırımcıları, çalışanlar ve gönüllülerin geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik Rıza Güral Caddesi güzergâhında yapıldı ve yüzlerce fidan yeni yaşam alanlarına kavuşturuldu.

Program boyunca çevresel sürdürülebilirlik vurgusu ön plana çıktı. Katılımcılar, daha yaşanabilir ve doğayla uyumlu bir sanayi bölgesi hedefi doğrultusunda adım atmanın önemine dikkat çekti.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada: "Kütahya OSB olarak sadece üretim yapmakla değil; daha güçlü, daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir sanayi bölgesi oluşturmakla da sorumluyuz. Bugün dikilen her fidan, bölgemizin geleceğine duyduğumuz bağlılığın bir göstergesidir. Yatırımcılarımızın bu bilinçle yanımızda yer alması, OSB’mizin ortak değerlerine ne kadar önem verdiğini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe destek veren tüm katılımcılara teşekkür edilirken, Kütahya OSB'nin yeşil alanlarını artırmaya yönelik çalışmalarının önümüzdeki süreçte de kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

