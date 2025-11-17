Kütahya OSB’nin Duayeni Bekir Eskioğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tören ve katılım

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’nin gelişimine uzun yıllar önemli katkılar sunan, sanayi camiasında saygıyla anılan merhum Bekir Eskioğlu, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazı, Kütahya Ulu Cami’de öğle namazına müteakip kılındı. Törene Kütahya il protokolü, iş dünyasından çok sayıda temsilci, sanayiciler, kurum yöneticileri ve vatandaşlar katılarak Eskioğlu ailesinin acısını paylaştı.

Defin ve taziye

Kılınan cenaze namazının ardından merhum Bekir Eskioğlu, dualar eşliğinde Evliya Çelebi Mezarlığı’na defnedildi.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, merhuma Allah’tan rahmet dileyerek; Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu başta olmak üzere tüm ailesi ve yakınlarına başsağlığı iletti. Merhum, ayrıca sanayici Umut Eskioğlu’nun da babasıydı.

Eskioğlu’nun sanayiye yaptığı katkılar ve bıraktığı iz, törene katılanlar tarafından sıkça vurgulandı; Kütahya OSB camiası, değerli bir ismini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

