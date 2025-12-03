Kütahya Valisi Musa Işın: Engelli Bireyler Eşit Yaşama Hakkına Sahip

Kütahya Valisi Musa Işın, Dünya Engelliler Günü mesajında engellilerin eşit yaşam hakkını vurguladı; kentteki hizmetler, eğitim ve erişilebilirlik çalışmaları paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 09:41
Kütahya Valisi Musa Işın, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda engelli bireylerin insan onuruna yakışır şekilde hayatın her alanında diğer bireylerle eşit şartlarda yaşama hakkına sahip olduğunu vurguladı. Vali Işın, bu hakkın sağlanmasında toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düştüğünü ifade etti.

Yerel hizmetler ve erişilebilirlik çalışmaları

Vali Işın, devletin engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarının kamuoyu desteğiyle daha anlamlı hale geldiğini belirterek Kütahya'da yürütülen hizmetlere ilişkin ayrıntılar paylaştı. Bu kapsamda Engelliye Evde Akraba Bakımı uygulamasıyla 2 bin 646 engelli bireyin ailesine aylık ödeme yapıldığını, kentte faaliyet gösteren 5 adet Özel Engelli Bakım Merkezinde ise 436 engelli vatandaşa yatılı bakım hizmeti sunulduğunu aktardı.

Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde 142 yaşlıya, Kütahya Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde ise 40 ruhsal engelli kadına destek verildiğini söyleyen Vali Işın, erişilebilirlik çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi. Ayrıca 2025 yılında 5 kamu kurumunun Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazandığını ve 63 kamu ve özel alanın denetimlerinin tamamlandığını belirtti.

Eğitim ve sosyal destek

Eğitim alanında yapılan çalışmalara da dikkat çeken Vali Işın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda 3 bin 877 engelli çocuğun uygun eğitim modellerinden yararlandığını açıkladı. Kente bağlı 14 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde ise 2 bin 352 çocuğa hizmet sunulduğunu söyledi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla 2 bin 710 engelli vatandaşa engelli aylığı veya engelli yakını aylığı sağlandığını paylaşan Vali Işın, engelli bireylerin kendi ayakları üzerinde durabilen, üreten bireyler olarak topluma katılmalarını sağlamanın hem devletin hem de toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

