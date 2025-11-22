Kuyucak’ta Binlerce Ata Tohumu Fidesi Ücretsiz Dağıtıldı

Kuyucak’ta binlerce fide vatandaşlarla buluştu

Aydın Büyükşehir’den Ata Tohumu atağı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ata Tohumlarının gelecek nesillere aktarılarak korunması için sürdürdüğü çalışmaları aralıksız devam ettiriyor.

Büyükşehir’e ait fidanlıklarda tamamen Ata Tohumlarından yetiştirilen fideler, kentin farklı noktalarında vatandaşlara dağıtılıyor. Böylece hem Ata Tohumları korunuyor hem de vatandaşların kendi bahçelerinde sağlıklı üretim yapmasının önü açılıyor.

Bu kapsamda Kuyucak’ta gerçekleştirilen dağıtımda binlerce fide vatandaşlarla buluşturuldu. Dağıtılan fideler ücretsiz olarak verildi; vatandaşlar aileleriyle birlikte güvenilir, sağlıklı, taze ve doğal ürün tüketmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Özlem Çerçioğlu ise Ata Tohumlarının hem tarımsal hem de kültürel açıdan büyük bir değer taşıdığını vurguladı ve şunları söyledi: "Ata Tohumlarını fidanlıklarımızda titizlikle koruyor, mevsimi geldiğinde vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalarla hem yerel üretime katkı sağlıyoruz hem de bu mirasın gelecek kuşaklarda da yaşamasını güvence altına alıyoruz. Aydın’ın bereketini her zaman halkımızla paylaşacağız".

