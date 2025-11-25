Kuyucak'ta Şap Alarmı: 20 Mahallede Hayvan Giriş-Çıkışları Yasaklandı

Kuyucak'ta şap alarmı: 20 mahallede hayvan giriş-çıkışları durduruldu

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, Kurtuluş Mahallesi'nde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle salgının yayılmasını önlemek amacıyla geniş çaplı tedbirler alındı. İlçe genelinde 20 mahallede sığır, koyun ve keçi nakilleri geçici olarak yasaklandı.

Uygulama kapsamı ve yasaklanan mahalleler

Giriş-çıkış yasağı uygulanan mahalleler: Kurtuluş, Yamalak, Gencelli, Gencellidere, Dereköy, Bucak, Aksaz, Çobanisa, Çamdibi, Karapınar, Başaran, Azizabat, Horsunlu, İğdecik, Pamukören, Yöre, Pamucak, Kayran, Beşeylül ve merkez mahalleleri.

Yetkili açıklaması

"İlçemiz Kurtuluş Mahallesi’nde şap hastalığı çıkmış olup, hastalıkla mücadele kapsamında Kurtuluş, Yamalak, Gencelli, Gencellidere, Dereköy, Bucak, Aksaz, Çobanisa, Çamdibi, Karapınar, Başaran, Azizabat, Horsunlu, İğdecik, Pamukören, Yöre, Pamucak, Kayran, Beşeylül ve merkez mahallelerinde sığır, koyun ve keçi cinsi hayvanların giriş-çıkışı yasaklanmıştır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5996 sayılı kanun gereği yasal işlem uygulanacaktır. Yetiştiricilerimize ve hayvan alım-satımı yapan vatandaşlara duyurulur"

Yetkililer, yetiştiriciler ve hayvan alım-satımı yapan vatandaşların yasaklara kesinlikle uyması gerektiğini vurguladı.

