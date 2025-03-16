Kuzey Makedonya'daki Yangın Yaralıları Türkiye'ye Getiriliyor

Kuzey Makedonya'daki yangında ağır yaralanan 3 kişi, ambulans uçakla Türkiye'ye naklediliyor.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 22:30
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 22:30
Kuzey Makedonya'daki Yangın Yaralıları Türkiye'ye Getiriliyor

Kuzey Makedonya'da Yangında Yaralanlar Türkiye'ye Uçuruluyor

Kuzey Makedonya'nın Koçana şehrinde meydana gelen ve kısa sürede geniş bir alana yayılan yangında ağır yaralanan üç kişi, tedavi edilmek üzere Türkiye'ye getiriliyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bakanlığa ait ambulans uçakla yaralıların Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakledileceğini duyurdu.

Memişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yangında yaralananların ve yaşamını yitirenlerin haberinin derin üzüntü yarattığını ifade etti. Resmi bağlantıların ardından, gerekli adımların hızla atıldığını vurgulayan Bakan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Durumu ağır olan 3 yaralıyı tedavi etmek amacıyla Bakanlığımıza ait ambulans uçak ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemize naklediyoruz. Hastaların tedavileri şehir hastanemiz bünyesinde hizmet veren Avrupa'nın en büyük yanık merkezinde devam edecektir."

Bakan, ayrıca, ihtiyaç durumunda ek hastaların naklini gerçekleştireceklerini belirtirken, "'İnsan, Önce İnsan' şiarımızla gönül coğrafyamız Balkan ülkelerinin yanındayız. Rabbimden acil şifalar diliyor, Kuzey Makedonya halkına taziyelerimi iletiyorum" diyerek durumu değerlendirdi.

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