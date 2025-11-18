L’Oréal Türkiye’den 'Tabuları Yıkalım' Serisi: Menopoz ve Andropoz Farkındalığı

L’Oréal Türkiye, Vichy desteğiyle 'Tabuları Yıkalım' üç oturumluk serisiyle menopoz ve andropoz farkındalığı oluşturarak çalışanlarını destekliyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 12:02
L’Oréal Türkiye’den 'Tabuları Yıkalım' Serisi: Menopoz ve Andropoz Farkındalığı

L’Oréal Türkiye’den 'Tabuları Yıkalım' Serisi: Menopoz ve Andropoz Farkındalığı

L’Oréal Türkiye, Çeşitlilik, Hakkaniyet ve Kapsayıcılık (ÇHK) kültürü doğrultusunda hayata geçirdiği yeni farkındalık programını duyurdu. Vichy desteğiyle düzenlenen üç oturumluk "Tabuları Yıkalım: Menopozu Konuşuyoruz" serisi, menopozu sadece biyolojik bir süreç olarak değil; iş yaşamı, toplumsal algı ve kişisel hayat üzerindeki çok boyutlu etkileriyle ele almayı amaçladı.

Proje ve Amaç

Programın ilk adımı, menopozla ilgili mevcut tabuları kırmak ve konuyu açıkça konuşulabilir hale getirmek üzerine kuruldu. Ardından erkek çalışanlara yönelik "Prostat Sağlığı ve Andropoz Farkındalığı" oturumu düzenlenerek, erkeklerde yaşla birlikte görülen hormonal değişimlerin fiziksel ve ruhsal etkileri ile düzenli sağlık kontrollerinin önemi tartışıldı. Bu yaklaşım, hem kadın hem de erkek sağlığına dair farkındalık oluşturarak çalışanların her evrede desteklendiğini göstermeyi hedefliyor.

Uzman Oturumları: "Menopozu Konuşarak Öğreniyoruz"

Üç oturum boyunca Akademisyen Doç. Dr. Ece Paralı Öztan, Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Egemen Koyuncu ve Beslenme Terapisti ve Menopoz Koçu Pınar Gedik menopozun farklı boyutlarını ele aldı. İlk oturumda menopozun biyolojik, duygusal ve sosyal etkileri; ikinci oturumda yaşam biçimi değişiklikleri, bedenin yeni dengesine uyum sağlama ve sağlıklı alışkanlıkların rolü; üçüncü oturumda ise katılımcıların kişisel deneyim paylaşımı ve birbirlerinden öğrenme fırsatı öne çıktı. Etkinlikler, L’Oréal Türkiye ofisinde gerçekleşerek kurum içinde geniş bir farkındalık ve destek ortamı oluşturdu.

Erkek Sağlığı Perspektifi: Prostat ve Andropoz

"Prostat Sağlığı ve Andropoz Farkındalığı" başlıklı oturumda Üroloji Uzmanı Dr. Bülent Özbilek ile Medikal Bölge Müdürü Gökhan Sarıca moderatörlüğünde; andropoz ve prostat sağlığı konuları, hormonal değişimlerin fiziksel ve ruhsal etkileri, düzenli sağlık kontrollerinin önemi ve toplumdaki tabuların aşılması konuşuldu. Bu oturum, erkek sağlığına dair bilinci artırmanın yanı sıra çalışanlar arasında "yaşamın her evresinde birbirimizi anlamak ve desteklemek" kültürünü pekiştirdi.

Şirketin Mesajı

Murat Yüksel, L’Oréal Türkiye Ülke İnsan Kaynakları Direktörü & Çeşitlilik, Hakkaniyet ve Kapsayıcılık Lideri, programla ilgili şunları söyledi: "L’Oréal Türkiye olarak konuşulmayan konuları açıkça gündeme taşıyor ve sesli bir şekilde ifade edebiliyoruz. Bu yaklaşım, yalnızca çalışanlarımızın kendilerini değerli ve desteklenmiş hissetmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda şirket içi kültürümüzü güçlendiriyor. Çalışanlarımızın yaşamlarının her evresinde kendilerini anlaşılmış ve desteklenmiş hissetmeleri bizim için öncelikli. Bu tür farkındalık projeleriyle, kapsayıcılığı iş yerinde ve hayatın her alanında daha görünür hale getiriyoruz."

Şirket, her çalışanın yaşam döngüsünün farklı evrelerinde kendini değerli hissetmesini sağlayan bu tür uygulamalarla, daha bilinçli, destekleyici ve empatik bir kurum kültürünü inşa etmeye devam edeceğini duyurdu.

L’ORÉAL TÜRKİYE ÜLKE İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ & ÇEŞİTLİLİK, HAKKANİYET VE KAPSAYICILIK LİDERİ...

L’ORÉAL TÜRKİYE ÜLKE İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ & ÇEŞİTLİLİK, HAKKANİYET VE KAPSAYICILIK LİDERİ MURAT YÜKSEL

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

2026 Emekli ve Memur Zammı: Ocakta Garanti Oran ve Seyyanen İddiası

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da sokağın maskotu 'Waffle' barınağa götürüldü, vatandaş sahiplendi
2
Erdoğan: Kıbrıs Çözümü Ada’da İki Devletle Mümkündür
3
Mudurnu'da Yaylalardan Kış Göçü Başladı
4
Ordu Fatsa'da taş ocağı göçüğü: 2 kişi enkaz altında
5
Yozgat Sorgun'da Bıçaklı Kavga: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı
6
Erdoğan yurda döndü: Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi dönüşü
7
A23a Buz Dağı Parçalanıyor — Antarktika Erimesi Ekosistemi Tehdit Ediyor

İlker Ayrık'la Çifte Milyon ne zaman başlayacak? Hangi kanalda?

2026 Emekli ve Memur Zammı: Ocakta Garanti Oran ve Seyyanen İddiası

Survivor 2026 Ünlüler All Star: Meryem Boz Kadroya Katıldı

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 500 Bin Konut Kura Takvimi

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemeleri: İlk Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları