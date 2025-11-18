L’Oréal Türkiye’den 'Tabuları Yıkalım' Serisi: Menopoz ve Andropoz Farkındalığı

L’Oréal Türkiye, Çeşitlilik, Hakkaniyet ve Kapsayıcılık (ÇHK) kültürü doğrultusunda hayata geçirdiği yeni farkındalık programını duyurdu. Vichy desteğiyle düzenlenen üç oturumluk "Tabuları Yıkalım: Menopozu Konuşuyoruz" serisi, menopozu sadece biyolojik bir süreç olarak değil; iş yaşamı, toplumsal algı ve kişisel hayat üzerindeki çok boyutlu etkileriyle ele almayı amaçladı.

Proje ve Amaç

Programın ilk adımı, menopozla ilgili mevcut tabuları kırmak ve konuyu açıkça konuşulabilir hale getirmek üzerine kuruldu. Ardından erkek çalışanlara yönelik "Prostat Sağlığı ve Andropoz Farkındalığı" oturumu düzenlenerek, erkeklerde yaşla birlikte görülen hormonal değişimlerin fiziksel ve ruhsal etkileri ile düzenli sağlık kontrollerinin önemi tartışıldı. Bu yaklaşım, hem kadın hem de erkek sağlığına dair farkındalık oluşturarak çalışanların her evrede desteklendiğini göstermeyi hedefliyor.

Uzman Oturumları: "Menopozu Konuşarak Öğreniyoruz"

Üç oturum boyunca Akademisyen Doç. Dr. Ece Paralı Öztan, Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Egemen Koyuncu ve Beslenme Terapisti ve Menopoz Koçu Pınar Gedik menopozun farklı boyutlarını ele aldı. İlk oturumda menopozun biyolojik, duygusal ve sosyal etkileri; ikinci oturumda yaşam biçimi değişiklikleri, bedenin yeni dengesine uyum sağlama ve sağlıklı alışkanlıkların rolü; üçüncü oturumda ise katılımcıların kişisel deneyim paylaşımı ve birbirlerinden öğrenme fırsatı öne çıktı. Etkinlikler, L’Oréal Türkiye ofisinde gerçekleşerek kurum içinde geniş bir farkındalık ve destek ortamı oluşturdu.

Erkek Sağlığı Perspektifi: Prostat ve Andropoz

"Prostat Sağlığı ve Andropoz Farkındalığı" başlıklı oturumda Üroloji Uzmanı Dr. Bülent Özbilek ile Medikal Bölge Müdürü Gökhan Sarıca moderatörlüğünde; andropoz ve prostat sağlığı konuları, hormonal değişimlerin fiziksel ve ruhsal etkileri, düzenli sağlık kontrollerinin önemi ve toplumdaki tabuların aşılması konuşuldu. Bu oturum, erkek sağlığına dair bilinci artırmanın yanı sıra çalışanlar arasında "yaşamın her evresinde birbirimizi anlamak ve desteklemek" kültürünü pekiştirdi.

Şirketin Mesajı

Murat Yüksel, L’Oréal Türkiye Ülke İnsan Kaynakları Direktörü & Çeşitlilik, Hakkaniyet ve Kapsayıcılık Lideri, programla ilgili şunları söyledi: "L’Oréal Türkiye olarak konuşulmayan konuları açıkça gündeme taşıyor ve sesli bir şekilde ifade edebiliyoruz. Bu yaklaşım, yalnızca çalışanlarımızın kendilerini değerli ve desteklenmiş hissetmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda şirket içi kültürümüzü güçlendiriyor. Çalışanlarımızın yaşamlarının her evresinde kendilerini anlaşılmış ve desteklenmiş hissetmeleri bizim için öncelikli. Bu tür farkındalık projeleriyle, kapsayıcılığı iş yerinde ve hayatın her alanında daha görünür hale getiriyoruz."

Şirket, her çalışanın yaşam döngüsünün farklı evrelerinde kendini değerli hissetmesini sağlayan bu tür uygulamalarla, daha bilinçli, destekleyici ve empatik bir kurum kültürünü inşa etmeye devam edeceğini duyurdu.

L’ORÉAL TÜRKİYE ÜLKE İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ & ÇEŞİTLİLİK, HAKKANİYET VE KAPSAYICILIK LİDERİ MURAT YÜKSEL