Laparoskopik Cerrahiyle Hızlı İyileşme ve Onkoplastik Yaklaşımlar

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Aslan, laparoskopik cerrahi uygulamaları, onkolojik cerrahi süreçleri ve onkoplastik meme yaklaşımlarına ilişkin bilgilendirme yaptı. Aslan, ultranasyonel ve uluslararası kılavuzlara dayanan cerrahi tekniklerin hasta güvenliği ve iyileşme sürecine katkı sağladığını vurguladı.

Laparoskopik yöntemlerin avantajları

Doç. Dr. Mehmet Aslan laparoskopik (kapalı) yöntemlerin genel cerrahi pratiğinde sık kullanıldığını belirterek, Safra kesesi ameliyatları (kolesistektomi), karın ön duvarı fıtıkları, kasık fıtıkları ile mide fıtığı ve reflü cerrahisi gibi alanlarda laparoskopik yaklaşımların yaygın olduğunu söyledi. Laparoskopide karın duvarına açılan küçük girişlerden kamera ve ince aletlerle işlem yapılır; bunun sonucunda daha küçük cerrahi kesiler, daha az ameliyat sonrası ağrı ve işe/günlük hayata daha hızlı dönüş hedeflenir. Ayrıca uygun hasta seçimiyle enfeksiyon ve yara yeri sorunlarının azalması amaçlanır. Muayene, görüntüleme ve genel sağlık durumu birlikte değerlendirilerek kapalı cerrahiye karar verilir; her hasta için kapalı yöntem uygun olmayabilir ve gerektiğinde açık cerrahi tercih edilebilir.

Kanser cerrahisinde izlenen yol ve hedefler

Onkolojik cerrahide hem laparoskopik hem de açık cerrahi teknikleri kullanılabildiğini belirten Aslan, temel hedefin tümörü onkolojik prensiplere uygun şekilde çıkarmak ve gerekli lenf nodu diseksiyonunu yapmak olduğunu kaydetti. Örnek uygulama alanları arasında yemek borusu, mide, kolon, rektum, pankreas ve böbrek üstü bezi (adrenal) kitleleri yer alır. Hangi yöntemin ve zamanlamanın uygun olduğuna; hastanın tüm klinik ve radyolojik verileri ile konsey kararları eşliğinde ve multidisipliner çalışma içinde karar verilir. Gerekirse kemoterapi, radyoterapi, endoskopi ve girişimsel radyoloji gibi branşlarla ortak tedavi planlanır. Aslan, onkolojik cerrahide ekip çalışmasının hayati önemde olduğunu vurguladı.

Onkoplastik yaklaşımlar

Doç. Dr. Mehmet Aslan, meme kanseri cerrahisinde sadece kitlenin çıkarılmasının hedef olmadığını; onkoplastik yaklaşımlarla mümkün olduğunda memenin korunması veya yeniden şekillendirilmesinin amaçlandığını belirtti. Bu sayede hem onkolojik güvenlik hem de hastanın vücut algısı göz önünde tutulur. Onkoplastik planlama; tümörün yeri, boyutu, memenin büyüklüğü ve hastanın genel durumuna göre bireysel olarak yapılır. Gerekli durumlarda plastik cerrahi ile iş birliği sağlanır; her hastaya aynı yöntem uygulanmaz, kişiye özel planlama gerekir.

Tedavinin 4 aşaması

Doç. Dr. Aslan, uyguladıkları tedavi planlama sürecini şu başlıklarla özetledi:

Ayrıntılı değerlendirme: Hasta öyküsü, fizik muayene, laboratuvar testleri ve görüntüleme sonuçlarının birlikte değerlendirilmesi.

Multidisipliner karar: Kanser vakalarında ilgili uzmanlar ile konsey toplantıları yapılarak en uygun stratejinin belirlenmesi.

Bilgilendirme ve onam: Planlanan cerrahi girişimin amacı, alternatifleri ve muhtemel risklerin hem sözlü hem yazılı olarak hasta ile paylaşılması.

Ameliyat ve takip: Cerrahi girişim sonrası kısa ve uzun dönem takip programlarının düzenlenmesi.

Kanıta dayalı uygulama

Doç. Dr. Mehmet Aslan son olarak, 'Laparoskopik ve onkolojik cerrahi teknikleri kanıta dayalı olarak uygulanmaktadır. Önemli olan uygun hasta seçimi, multidisipliner planlama ve titiz bir bilgilendirme sürecidir. Böylece hem onkolojik başarı hem de hastanın yaşam kalitesi gözetilmiş olur' ifadelerini kullandı.

