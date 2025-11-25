Levent Meydanı'nda 'Nöbetteyiz' — Beşiktaş'ta 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Etkinlik

Levent Meydanı'nda 'Nöbetteyiz' etkinliği

Beşiktaş Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Levent Meydanı'nda düzenlenen 'Nöbetteyiz' etkinliği geniş katılımla gerçekleşti.

Etkinlik, Beşiktaş Belediyesi iş birliğiyle Yanındayız Derneği ev sahipliğinde düzenlendi. Programda dernek tarafından hazırlanan 2025 yılına özel kısa film gösterildi.

Etkinliğe Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman, konsolosluk temsilcileri, iş ve sanat dünyasından isimler, farklı sivil toplum kuruluşları, girişimciler, öğrenciler ve aktivistler katıldı.

Sahnedeki dikkat çekici anlarda, 2025 yılının ilk 10 ayında öldürülen 317 kadının ismi erkek üyeler tarafından tek tek okundu.

Şişman'ın açıklaması

Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman, "Kelimeler yetersiz kalıyor ama karşımızda duran tabloyu görmezden gelemeyiz. 2025 yılının ilk 10 ayında, bu topraklarda 300’ü aşkın kadın yaşamdan koparıldı. Bu, her gün bir kadının, bazı günler birden fazla kadının en temel hakkı olan yaşam hakkının gasp edildiği anlamına geliyor. İçinde bulunduğumuz süreçte kadına yönelik şiddet her geçen gün derinleşirken koruma mekanizmalarının işlevsiz kaldığına da tanıklık ediyoruz. Ve sadece tanık olmanın ağırlığını da üzerimizde taşıyoruz. Tarih açıkça gösteriyor ki kadınlara tanınan haklar birer lütuf değil, uzun ve zorlu mücadelelerin ürünüdür. Bugün bir erkek olarak kadınların mücadelesine omuz vermek üzere bizlere de fazlasıyla sorumluluk düştüğünün bilincindeyim. Bu sebeple kadın mücadelesiyle omuz hizasında olduğumu vurgulamak isterim. Şiddetin son bulduğu, kadınların korkmadan yaşadığı eşit ve özgür yarınları umuyorum, hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

