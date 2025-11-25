Levent Meydanı'nda 'Nöbetteyiz' — Beşiktaş'ta 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Etkinlik

Beşiktaş Belediyesi'nin Levent Meydanı'ndaki 'Nöbetteyiz' etkinliğinde 2025'e özel kısa film gösterildi; 2025'in ilk 10 ayında öldürülen 317 kadının isimleri okundu.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 21:22
Levent Meydanı'nda 'Nöbetteyiz' — Beşiktaş'ta 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Etkinlik

Levent Meydanı'nda 'Nöbetteyiz' etkinliği

Beşiktaş Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Levent Meydanı'nda düzenlenen 'Nöbetteyiz' etkinliği geniş katılımla gerçekleşti.

Etkinlik, Beşiktaş Belediyesi iş birliğiyle Yanındayız Derneği ev sahipliğinde düzenlendi. Programda dernek tarafından hazırlanan 2025 yılına özel kısa film gösterildi.

Etkinliğe Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman, konsolosluk temsilcileri, iş ve sanat dünyasından isimler, farklı sivil toplum kuruluşları, girişimciler, öğrenciler ve aktivistler katıldı.

Sahnedeki dikkat çekici anlarda, 2025 yılının ilk 10 ayında öldürülen 317 kadının ismi erkek üyeler tarafından tek tek okundu.

Şişman'ın açıklaması

Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman, "Kelimeler yetersiz kalıyor ama karşımızda duran tabloyu görmezden gelemeyiz. 2025 yılının ilk 10 ayında, bu topraklarda 300’ü aşkın kadın yaşamdan koparıldı. Bu, her gün bir kadının, bazı günler birden fazla kadının en temel hakkı olan yaşam hakkının gasp edildiği anlamına geliyor. İçinde bulunduğumuz süreçte kadına yönelik şiddet her geçen gün derinleşirken koruma mekanizmalarının işlevsiz kaldığına da tanıklık ediyoruz. Ve sadece tanık olmanın ağırlığını da üzerimizde taşıyoruz. Tarih açıkça gösteriyor ki kadınlara tanınan haklar birer lütuf değil, uzun ve zorlu mücadelelerin ürünüdür. Bugün bir erkek olarak kadınların mücadelesine omuz vermek üzere bizlere de fazlasıyla sorumluluk düştüğünün bilincindeyim. Bu sebeple kadın mücadelesiyle omuz hizasında olduğumu vurgulamak isterim. Şiddetin son bulduğu, kadınların korkmadan yaşadığı eşit ve özgür yarınları umuyorum, hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ TARAFINDAN 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ...

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ TARAFINDAN 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ NEDENİYLE LEVENT MEYDANI’NDA ‘NÖBETTEYİZ’ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ TARAFINDAN 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaman'da 3.79 Promil Alkollü Elektrikli Bisiklet Sürücüsü: 'Çok çirkin çıkmışım'
2
Edirne Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Gözaltı
3
Bursa Kestel'de Lastik Patladı: Otomobil Şarampole Yuvarlandı, Sürücü Yaralandı
4
Çorum İskilip’te Motosiklet Kazası: 2 Yaralı, Plaka 19 AGH 867
5
Avcılar'da Tır Üst Geçide Çarptı; Trafik Çilesi Başladı
6
Esenyurt'ta şarjdaki elektrikli araç alev alıp patladı
7
Kocaeli Dilovası'nda feci kaza: 2 ölü

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi