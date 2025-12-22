Leyla Mizrahi Uğurlandı: Cenaze Töreni Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde

Leyla Mizrahi son yolculuğuna uğurlandı

Tören Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde gerçekleşti

Uykusunda geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Leyla Mizrahi, Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Galatasaray Kulubü’nün eski yöneticilerinden ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden Cemal Özgörkey’in yeğeni olan Mizrahi için düzenlenen törende, ailenin yakınları ve sevenleri hazır bulundu.

Törene, aralarında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Yakınları, 5 ay önce anne olduğu öğrenilen genç kadının tabutu başında birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Leyla Mizrahi, Yeni Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

