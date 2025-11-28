Limak'tan Veri Merkezi Hamlesi: Data Center Yatırımlarına Hazırlık

Limak Holding, küresel dijitalleşme ve yapay zekâ kaynaklı altyapı ihtiyaçlarına yanıt olarak veri merkezi (data center) yatırımlarını ve müteahhitlik fırsatlarını değerlendiriyor.

Limak Holding veri merkezi (data center) alanına yöneliyor

Limak Holding, küresel ölçekte hızla artan dijitalleşme ve yapay zekâ uygulamalarının oluşturduğu yeni altyapı ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla veri merkezi (data center) alanında faaliyet göstermek üzere çalışma başlattı. Şirket, yükselen elektrik ve veri taleplerine karşı stratejik adımlar atmayı hedefliyor.

Neden veri merkezi?

Dünya genelinde yapay zekâ modellerinin hızla büyümesi, geleneksel altyapıların taşıma kapasitesini aşan yeni bir elektrik ve veri talebi yaratıyor. Bu bağlamda Limak Holding, ortaya çıkan ihtiyaca yönelik olarak müteahhitlik başta olmak üzere yatırım fırsatlarını değerlendirme kararı aldı.

Veri merkezleri yalnızca dijital ekonominin bir parçası olmakla kalmıyor; aynı zamanda ülke ekonomilerinin rekabet gücünü doğrudan etkileyen stratejik tesisler niteliği taşıyor. Enerji tüketimi, kesintisiz erişim ve sürdürülebilirlik kriterleri nedeniyle bu yatırımlar yüksek düzeyde mühendislik kabiliyeti ve güçlü altyapı deneyimi gerektiriyor.

Mühendislik birikimi yeni sektöre taşınıyor

Yapılan açıklamaya göre Limak’ın enerji üretiminden büyük ölçekli altyapı projelerine kadar uzanan 50 yıllık tecrübesi, veri merkezi iş koluna giriş kararının arkasındaki en önemli unsurlardan biri olarak görülüyor. Şirket, mühendislik ve müteahhitlik kapasitesini, enerji ve altyapı tecrübelerini mevcut portföyüyle bütüncül bir modelde değerlendirmeyi planlıyor.

Havaalanlarından limanlara, barajlardan sulama tesislerine, otoyollardan hidroelektrik santrallere kadar toplam 14 ülkede üstlenilen zorlu projelerde kazanılan deneyimin; enerji yönetimi, altyapı kurulumları ve kesintisiz operasyon kabiliyeti gerektiren veri merkezi yatırımlarına doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

Yeni projeler yolda

Limak Holding’in veri merkezi iş koluna adım atma kararı, grubun mevcut kabiliyetlerinin doğal bir uzantısı ve küresel dijitalleşme eğilimlerinin gerektirdiği stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Şirket, yapay zekâ odaklı uygulamaların sürdürülebilir gelişimine destek vermek ve enerji-veri altyapısı kesişiminde yeni bir değer alanı oluşturmak amacıyla hareket ediyor.

Limak, müteahhitlik, altyapı geliştirme ve enerji yönetimi konularındaki uzmanlığını kullanarak yüksek verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı veri merkezi projelerini ajandasına alıyor ve bu alandaki fırsatları değerlendirmeye hazırlanıyor.

