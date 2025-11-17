Lodos Uyarısı: Karbonmonoksit Zehirlenmelerine Karşı Önlem Alın

Uzmanlar, lodoslu havalarda soba ve tüplü ısıtıcı kullanımında karbonmonoksit riskine karşı baca ve cihaz güvenliğine dikkat edilmesini istedi.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 08:45
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 08:45
Uzmanlardan kritik güvenlik uyarısı

Lodos nedeniyle karbonmonoksit (CO) zehirlenmeleri riski artıyor. Uzmanlar, sobaların ve tüplü ısıtıcıların yoğun kullanıldığı bu dönemde vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Karbonmonoksit, yakıt olarak kullanılan ve yapılarında karbon bulunan odun, odun kömürü, taş kömürü, LPG veya doğal gaz gibi maddelerin yetersiz yanması sonucu oluşur. İyi yanmayan veya yanlış kullanılan sobalar, gazla çalışan şofben ve sobalar, tüplü ısıtıcılar ve yangınlarda oluşan duman karbonmonoksit zehirlenmesine neden olabilir.

Karbonmonoksit renksiz, kokusuz ve tatsızdır. Bu nedenle ortam havasında hissedilmesi ve saptanması zordur; solunum yoluyla alınması zehirlenmelere yol açar.

Soba kurulmadan önce baca temizliği yapılmalı, fazla dirsek kullanımından kaçınılmalı ve dirsek ile boru ekleme yerleri ile baca giriş ağzı hava sızdırmaz olmalıdır. Kurulum sırasında bilgi sahibi kişilerden yardım alınması tavsiye edilir.

Sobalar duvarlardan en az 1-1.5 metre uzak tutulmalı, günlük temizliği yapılmalı ve kaliteli kömür ile odun tercih edilmelidir. Oksijen eksilme sensörü bulunan sobaların tercih edilmesi önerilir.

Sobanın, tüple çalışan ısıtıcının veya kombinin bulunduğu odada asla uyunmamalıdır. Eğer yatmak gerekiyorsa soba, tüplü ısıtıcı ve kombi mutlaka kapatılmalıdır. Özellikle lodoslu havalarda soba veya kombi kullanılmamalıdır.

Belirti ve ilk yardım

Hafif zehirlenmelerde; uyku hali, yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi ve bulantı görülebilir. Daha ağır zehirlenmelerde baş ağrısı şiddetlenir, muhakeme bozukluğu, hızlı solunum, görme bozukluğu, kan basıncı düşmesi, hızlı nabız ve bayılma ortaya çıkabilir. Son aşamada solunum yetmezliği ve hızla gelişen ölümcül koma görülebilir.

Karbonmonoksit zehirlenmesinde yapılması gereken ilk yardım: Zehirlenen kişi derhal zehirli ortamdan uzaklaştırılarak temiz havaya çıkarılmalıdır ve aynı zamanda ilk yardım ekiplerine hızla haber verilmelidir. Ekipler gelene kadar gerekirse suni solunum ile ilk müdahale yapılabilir.

