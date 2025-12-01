Logo Yazılım, OSB Yıldızları'ndan 'En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Firma' Ödülü

Logo Yazılım, OSB Yıldızları'ndan Ar-Ge Ödülü Aldı

GOSB Teknopark firması "OSB’lerde En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Firma" kategorisinde ödüle layık görüldü

Logo Yazılım, Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Teknopark’ta faaliyet gösteren bir firma olarak, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından düzenlenen "OSB Yıldızları Araştırması"nda "OSB’lerde En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Firma" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Türkiye’nin önde gelen yerli yazılım şirketlerinden olan firma, Ar-Ge odaklı büyüme stratejisi ve teknoloji yatırımlarıyla Türkiye genelindeki OSB firmaları arasında öne çıktı.

Ödül töreninin ardından açıklamalarda bulunan Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Akın Sertcan, Ar-Ge’nin şirket kültürünün temel taşlarından biri olduğuna dikkati çekerek, "Dönüşen müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ve yenilikçi çözümler sunmak amacıyla Ar-Ge çalışmalarımızı kurulduğumuz günden bu yana işimizin merkezine koyuyoruz. Yerli yazılım geliştirme gücümüzle yaptığımız yatırımlar, sektörde uzun yıllardır devam eden liderliğimizin de temelini oluşturuyor. Ar-Ge yatırımlarımızla, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve teknoloji üretimi alanlarındaki çalışmalarımızla işletmelerin büyümesine ve Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğuna katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bu başarıda payı olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz".

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (GOSB) TEKNOPARK'TA FAALİYET GÖSTEREN LOGO YAZILIM, ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ÜST KURULUŞU (OSBÜK) TARAFINDAN DÜZENLENEN "OSB YILDIZLARI ARAŞTIRMASI"NDA "OSB'LERDE EN ÇOK AR-GE HARCAMASI YAPAN FİRMA" KATEGORİSİNDE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.