DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.468.969,65 -1,03%

Londra'da göçmen karşıtı eylemciler West Drayton'daki otellere girmeye çalıştı

West Drayton'da göçmen karşıtı eylemciler otellere girmeye çalıştı; arbede sonucu 2 polis yaralandı. 3 eylemci gözaltına alındı, çağrıya uymayan 2 kişi daha gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 19:54
Londra'da göçmen karşıtı eylemciler West Drayton'daki otellere girmeye çalıştı

Londra'da göçmen karşıtı eylemciler West Drayton'daki otellere girmeye çalıştı

Polis müdahale etti: 2 polis yaralandı, 3 eylemci gözaltında

Londra Metropolitan Polisinin açıklamasına göre, kentin batısındaki West Drayton bölgesinde düzenlenen protestoda iki grup, sığınma talebinde bulunan düzensiz göçmenlerin tutulduğu otellere yaklaştı.

Protestocuların otel önüne yürümesi üzerine polis, otel çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Bazı maskeli göstericiler bahçe çitlerini kırarak otele arka kapıdan içeri girmeye çalıştı; polis bu girişimi engelledi ve bölgeye takviye birlikler gönderildi.

Polisin müdahalesi sonrası eylemciler, sığınmacıların tutulduğu iki farklı otelin önünde protesto düzenlemek amacıyla bu noktalara yürüdü. Otel çevresinde güvenlik kordonu oluşturan polisle eylemciler arasında arbede yaşandı.

Arbedede 2 polis yaralanırken, 3 eylemci gözaltına alındı. Ayrıca Londra Polisi, üç otelin dışında yaşanan olaylar nedeniyle göstericilere eylemleri sona erdirme ve dağılma çağrısı yaptı; çağrıya uymayan ikisi gözaltına alındı.

Güvenlik önlemleri kapsamında bölgede asayişi havadan sağlamak için bir polis helikopterinin gece boyunca görev yapacağı ve güvenlik güçlerinin oteller önündeki görevinin süreceği duyuruldu.

Polis yetkilisi Adam Slonecki olaylara ilişkin, "Birkaç haftadır düzensiz göçmenlerin tutulduğu otellerin önünde yapılan eylemlere karşı hazırlıklıydık. Bu konudaki hassasiyeti anlıyoruz ancak barışçıl eylemler suç çizgisini aştığında ve polisimiz yaralandığında gerekli adımları hemen atarız." dedi.

Slonecki, bugün 500 kadar eylemcinin protestoya katıldığını, çoğunun dağıl emri ardından bölgeyi terk ettiğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Venedik Film Festivali'nde Lido'da Filistin'e Destek Yürüyüşü
2
Adana Ceyhan'da Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı — 2 Yaralı
3
Aydın Efeler'de Yediemin Otoparkında Yangın: 5 Araç, 30 Motosiklet Hasarlandı
4
Balıkesir Kepsut'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Tekirdağ'da 30 Ağustos'ta TCG Enez Ziyarete Açıldı
6
Mustafa Kalaycı: 'Terörsüz Türkiye, küresel güç yolunda önemli atılım' — Konya'da yangın farkındalık konseri

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta