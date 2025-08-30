Londra'da göçmen karşıtı eylemciler West Drayton'daki otellere girmeye çalıştı

Polis müdahale etti: 2 polis yaralandı, 3 eylemci gözaltında

Londra Metropolitan Polisinin açıklamasına göre, kentin batısındaki West Drayton bölgesinde düzenlenen protestoda iki grup, sığınma talebinde bulunan düzensiz göçmenlerin tutulduğu otellere yaklaştı.

Protestocuların otel önüne yürümesi üzerine polis, otel çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Bazı maskeli göstericiler bahçe çitlerini kırarak otele arka kapıdan içeri girmeye çalıştı; polis bu girişimi engelledi ve bölgeye takviye birlikler gönderildi.

Polisin müdahalesi sonrası eylemciler, sığınmacıların tutulduğu iki farklı otelin önünde protesto düzenlemek amacıyla bu noktalara yürüdü. Otel çevresinde güvenlik kordonu oluşturan polisle eylemciler arasında arbede yaşandı.

Arbedede 2 polis yaralanırken, 3 eylemci gözaltına alındı. Ayrıca Londra Polisi, üç otelin dışında yaşanan olaylar nedeniyle göstericilere eylemleri sona erdirme ve dağılma çağrısı yaptı; çağrıya uymayan ikisi gözaltına alındı.

Güvenlik önlemleri kapsamında bölgede asayişi havadan sağlamak için bir polis helikopterinin gece boyunca görev yapacağı ve güvenlik güçlerinin oteller önündeki görevinin süreceği duyuruldu.

Polis yetkilisi Adam Slonecki olaylara ilişkin, "Birkaç haftadır düzensiz göçmenlerin tutulduğu otellerin önünde yapılan eylemlere karşı hazırlıklıydık. Bu konudaki hassasiyeti anlıyoruz ancak barışçıl eylemler suç çizgisini aştığında ve polisimiz yaralandığında gerekli adımları hemen atarız." dedi.

Slonecki, bugün 500 kadar eylemcinin protestoya katıldığını, çoğunun dağıl emri ardından bölgeyi terk ettiğini belirtti.