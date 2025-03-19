Londra'da İsrail'in Gazze Saldırıları Protesto Edildi

Londra'da Protesto: İsrail'in Gazze Saldırılarına Tepki

İngiltere'nin başkenti Londra'da yüzlerce kişi, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye yeniden başlattığı saldırıları protesto etti. Protestocular, ayrıca Tel Aviv yönetimini destekleyen İngiltere hükümetine de güçlü tepkiler gösterdi.

Saldırılar ve Protesto Yerleri

Başbakanlık Ofisi 10 Numara, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı gibi önemli hükümet binalarının bulunduğu Whitehall Caddesi'nde toplanan eylemciler, İsrail'in 18 Mart sabahında Gazze’ye gerçekleştirdiği saldırıları kınadı. Göstericiler, İsrail’e silah satışlarının durdurulması ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması çağrısında bulundu.

Faris Amir'den Önemli Açıklamalar

Cadde üzerinde kurulan platformda konuşan Britanya Filistin Forumu yöneticisi Faris Amir, "İsrail'in gece boyunca süren saldırılarında 130'dan fazla çocuğun hayatını kaybettiğini" duyurdu. Amir, "Siyonizm ve İsrail yönetimi barıştan çok Filistinli öldürmek istiyor" ifadesini kullandı ve saldırıların başlamadan önce ABD'den onay alındığını iddia etti.

Alex Kenny'den Adalet ve Barış Çağrısı

Savaşı Durdur Koalisyonu Yürütme Kurulu Başkanı Alex Kenny, "Filistinliler için adalet ve barış sağlanana kadar sokaklarda olacağız" diyerek kararlılıklarını vurguladı. Dışişleri Bakanı David Lammy'nin, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirttiğini hatırlatan Kenny, hükümetin refah yerine savunma harcamalarına öncelik verdiğine dikkat çekti.

Sophie Bolt'tan Acı Verici Veri

Nükleer Silahsızlanma Kampanyası Genel Sekreteri Sophie Bolt, İsrail'in bir gecede 500’e yakın sivili hava saldırılarıyla öldürdüğünü vurguladı ve "İsrail aylardır ateşkesi sabote ediyor, barış ihtimalini yok ediyor" dedi. Bolt, İngiltere'nin İsrail'e silah satışını durdurması gerektiğini belirtti.

Ateşkesin Bozulması ve Son Gelişmeler

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik şiddetli saldırılarının 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından başladığı bildirildi. 18 Mart'ta yapılan hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti ve 500'ün üzerinde kişi yaralandı.

İsrail, Hamas'a karşı daha fazla askeri güç kullanma kararlılığını vurgularken, Hamas sözleşmelere uymadığını açıkladı ve sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Protesto, toplu iftar ve cemaatle akşam namazı