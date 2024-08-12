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Los Angeles'ta 4.6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

California'nın Los Angeles kentinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti, halk sarsıntıyı güçlü şekilde hissetti.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 23:31
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 23:31
Los Angeles'ta 4.6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Los Angeles'ta Deprem Sarsıntısı

Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde bulunan Los Angeles yakınlarında, 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, meydana gelen depremin Highland Park semti yakınlarında, 12.1 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Halkın Tepkisi

Yerel halk, sarsıntıyı güçlü bir şekilde hissettiğini ifade ederek, bu durumun bazı binaların da sert bir şekilde sallanmasına neden olduğunu belirtti. Ancak yetkililer, şu ana kadar herhangi bir yaralanma veya büyük hasar yaşanmadığını bildirdi.

Önceki Sarsıntılar

Geçtiğimiz hafta California'nın güneyinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti ve bu olay da Los Angeles'ta geniş çapta hissedilmişti. Bu yeni deprem, bölgedeki sismik aktivitenin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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