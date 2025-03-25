LÖSEV, Lösemiyle Mücadele Eden Çocuklara 100 Bin Lira Destek Sağladı

LÖSEV, lösemiyle mücadele eden çocuklar için 75-100 bin lira arasında maddi destek sağlıyor.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 10:26
LÖSEV, Lösemiyle Mücadele Eden Çocuklara 100 Bin Lira Destek Sağladı

LÖSEV’den Maddi Destek Hamlesi

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), lösemiyle mücadele eden çocuklara ve ailelerine 75-100 bin lira arasında yardım çekleri dağıtıyor. Vakıf, bu yardımlarla hem maddi hem de manevi destek sunmayı hedefliyor.

Çocukların ve Ailelerin Yanında

LÖSEV, lösemi ve kanserle mücadele eden çocukların sağlıklarına kavuşmalarına yardımcı olmanın yanı sıra, ailelerin sosyal ve maddi ihtiyaçlarını karşılayarak yüklerini hafifletiyor. Bu yıl da yüzlerce aileye yardım çekleri ulaştırarak umut olmaya devam ediyor.

Bunun yanı sıra, Türkiye’nin dört bir yanındaki ailelerden, LÖSEV’in sağladığı destekler için teşekkür mesajları geliyor. Adana’da yaşayan 3 yaşındaki Buğlem'in annesi, "Ziyaretleri, destekleriyle LÖSEV yetkilileri bizi hiç yalnız bırakmadı. Her şey için Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde yalnız hissetmiyoruz." ifadelerini kullandı.

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