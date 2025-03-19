Louisiana'da İlk Nitrojen Gazıyla İdam Gerçekleşti

ABD'nin Louisiana eyaletinde ilk defa bir mahkum nitrojen gazıyla idam edildi. Bu tarihi olay, ABD medyasında geniş bir şekilde yer buldu. Yüksek Mahkeme, bölge yargıcının idamın durdurulması yönündeki kararını geri çevirdikten sonra, mahkum Jessie Hoffman Jr. için idam cezası infaz edildi.

Hoffman'ın avukatı Cecelia Kappel, idamın "anlamsız" olduğunu belirterek, mahkumun 18 yaşında cinayet işlediğinde gösterdiği davranışlarla bugünkü hali arasında büyük bir fark olduğunu savundu. Dört yıl aradan sonra, Louisiana'da bir mahkumun idam cezasına çarptırılması bu olayla birlikte gerçekleşmiş oldu.

Hoffman, şubat ayında eyalete açtığı davada idamının durdurulmasını talep etmişti. Avukatları ise mart ayının başında yapılan duruşmada, nitrojen gazıyla idam yönteminin ABD Anayasası çerçevesinde "zalimce" olduğunu ifade ettiler.

ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Shelly Dick, 12 Mart'ta Hoffman'ın nitrojen gazı kullanılarak idam edilmesini engelleyen bir ihtiyati tedbir kararı almıştı. Ancak, ABD Yüksek Mahkemesi bu kararı bozdu ve idam süreci devam etti.