Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'in Beyrut'taki Saldırısını Kınadı

Lübnan'da Kriz Devam Ediyor

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in başkent Beyrut'un güney kesimine gerçekleştirdiği saldırıyı sert bir dille kınadı. Mikati, Bakanlar Kurulu'nu yarın acil bir toplantıya çağırdığını duyurdu.

Saldırıya Tepki

Lübnan Başbakanlık Basın Ofisi aracılığıyla yapılan açıklamada Mikati, "İsrail'in ölüm makinesi, Lübnan'ın güney bölgeleri ve Beka'dan sonra başkent Beyrut'u da hedef aldı." ifadelerini kullandı. Beyrut'taki saldırının, ülkedeki önemli hastanelerden birine oldukça yakın bir bölgede yaşandığına dikkat çekerek, "Bu akşam gerçekleşen saldırı, İsrail'in uluslararası hukuk ve insancıl hukuku ihlal etme çabalarının bir parçasıdır." dedi.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Mikati, saldırıları uluslararası toplumun dikkatine sunarak, onların da üzerlerine düşeni yapmaları gerektiğini vurguladı. "Uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz; İsrail'in saldırılarını durdurması için gereken baskıyı uygulayın," diyen Mikati, Lübnan'ın kendini koruma hakkını da elinde tuttuğunun altını çizdi.

Saldırının Ayrıntıları

İsrail güçleri, Beyrut'un güneyindeki Hizbullahın Şura Meclisi'nin yer aldığı Huhreyk Mahallesi'nde bir bina hedef alındı. Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, bu saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı bildirildi. Ölen kişinin kimliği hakkında ise henüz bilgi verilmedi.