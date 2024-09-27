Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail Saldırıları Nedeniyle ABD Ziyaretini Yarıda Kesti

Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin Acil Dönüşü

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in başkenti Beyrut’a düzenlediği havadan saldırıların ardından, ABD'deki ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönmeye karar verdi.

Olağanüstü Toplantı Kararı

Mikati'nin basın ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak üzere bulunduğu New York'tan döneceği bildirildi. Beyrut'a varmasının ardından, Bakanlar Kurulu ile olağanüstü bir toplantı gerçekleştireceği vurgulandı.

Saldırılar ve Sonuçları

Son hava saldırılarında ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 76 kişi yaralanmış; genel olarak ise, bu saldırılar sonucunda 775 insan hayatını kaybetti. Ayrıca, Lübnan genelinde 150 bin kişinin yerinden edildiği bilgisi verildi.

İsrail ve Hizbullah Arasındaki Gerginlik

İsrail ordusunun Hizbullah ile başlattığı çatışmalar, 8 Ekim’den bu yana devam ediyor. Saldırılar, Lübnan'ın güney bölgeleri ile Bekaa ve Baalbek gibi alanlara yönlendirildi. Hizbullah, karşı saldırılarında füzelerle İsrail üslerini hedef almaktadır, ancak bu saldırılarda büyük zarar rapor edilmemiştir.

Göç Dalgası

Son olayların etkisiyle, Beyrut'tan ve güney kesimlerden büyük bir göç dalgası yaşanırken, aynı zamanda bazı vatandaşların Suriye'ye de göç ettiği bildirilmektedir.