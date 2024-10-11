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Lübnan'dan Tahliye Edilen Siviller Mersin'e Ulaştı

TCG Sancaktar gemisi, Lübnan'dan tahliye edilen 378 sivili Mersin'e getirdi. Vatandaşlar, vatanlarında olmanın mutluluğunu paylaştı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 03:53
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 03:53
Lübnan'dan Tahliye Edilen Siviller Mersin'e Ulaştı

Lübnan'dan Mersin'e Tahliye Operasyonu

İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'dan tahliye edilen 378 sivil, TCG Sancaktar amfibi gemisi ile Mersin Limanı'na ulaştı. Tahliye işlemleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları'nın koordinasyonu altında gerçekleştirildi.

Mersin Limanı'na Varış

TCG Sancaktar, Beyrut Limanı'ndan almış olduğu sivillerle Mersin Limanı'na yanaştığında, limanda hazır edilen askeri personel, sivillerin güvenli bir şekilde indirilmesini sağladı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastanelere yönlendirilirken, diğer siviller midibüslerle limandan ayrıldılar.

Eyüp Sabri Kırgız isimli bir vatandaş, tahliye operasyonunu anlatırken, "Vatanımızda olmak çok güzel bir duygu. Allah vatanımıza, milletimize, devletimize zeval vermesin!" dedi. Tahliye sürecinin zorluğuna rağmen kendileriyle yakından ilgilenen ekiplere teşekkür etti.

İnsani Yardım Aşaması

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar, AFAD öncülüğünde toplanan 300 ton insani yardım malzemesini Beyrut Limanı'na ulaştırmıştı. Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından, gemiler Türk karasularına dönmek üzere yola çıktı.

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