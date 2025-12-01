Lüleburgaz'da Gıda Denetimi: 5996 Sayılı Kanun Uygulaması

Lüleburgaz'da hafta sonu gıda denetimi gerçekleştirildi

Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, hafta sonu mesaisi kapsamında ilçede faaliyet gösteren çeşitli gıda işletmelerini ziyaret ederek 5996 sayılı kanun kapsamında denetim yaptı. Yapılan kontroller, halk sağlığını korumaya yönelik mevzuata uygunluk esaslarına göre yürütüldü.

Denetimin kapsamı ve bulgular

Resmî çalışma sırasında işletmelerde hijyen, muhafaza şartları, ürün izlenebilirliği ve genel gıda güvenilirliği açısından kapsamlı incelemeler gerçekleştirildi. Teknik personel, mevzuata aykırılık tespiti durumunda gerekli uyarı ve yönlendirmelerde bulundu.

Denetimler sürecek

Denetimlerin, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla sürdürülebilir şekilde devam edeceği yetkililerce ifade edildi.

